SINDACATI - La legge prevede la possibilità per gli enti di stabilizzare il personale precario che sta operando negli Uffici Sisma di Comuni, Province e Usr

«Soddisfazione per la pubblicazione della legge di conversione del Decreto sisma per il rinnovo dei tempi determinati. Proseguiamo l’impegno per concretizzare le stabilizzazioni» così Cifl Fp e Cgil Fp dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge che prevede oltre al rinnovo dei dipendenti a tempo determinato sisma, la possibilità degli enti di procedere alla stabilizzazione dei rapporti precari. «La misura riguarda il personale precario che sta operando negli Uffici Sisma di Comuni, Province e Usr, per la ricostruzione nelle Marche» dicono Alessandro Moretti, responsabile del Dipartimento delle funzioni locali della Cisl Fp Marche e del territorio di Macerata ed Andrea Coppari, responsabile Cgil Fp di Macerata. Dopo aver chiesto al Governo, al commissario sisma, a parlamentari e senatori marchigiani l’adozione di norme che consentissero di proseguire i rapporti di lavoro a tempo determinato di ingegneri, architetti, geometri o amministrativi assunti nei giorni delle scosse, per l’emergenza, e che poi negli anni successivi hanno assunto il ruolo determinante di progettisti o istruttori delle pratiche di ricostruzione, di opere sia private che pubbliche – sottolineano Moretti e Coppari – è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale odierna la Legge di conversione con modifiche del Decreto sisma contenente la disposizione idonea a superare anche i limiti temporali della durata massima degli odierni contratti a tempo determinato, fissata in 48 mesi nonchè la possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro trasformandoli a tempo indeterminato». Cisl e Cgil con le Rsu «proseguiranno nell’opera di ascolto dei lavoratori interessati e di controllo dell’ andamento delle decisioni, anche locali, in tutto il territorio Provinciale affinché la stabilizzazione possa concludersi nella maniera più ampia possibile».