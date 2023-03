TOLENTINO - Il Comune ha chiesto l'inserimento di alcuni palazzi da riqualificare

Finanziamenti per biblioteca comunale, palazzo Sangallo, e cimiteri. Si tratta di fondi del programma straordinaria di rigenerazione urbana connessa al sisma che integra gli interventi previsti dal Pnc e Pnrr. L’intento è contribuire concretamente alla ricostruzione fisica del patrimonio pubblico, alla rivitalizzazione sociale ed economica dei territori e alla qualità della vita dei cittadini, pur mantenendo il rispetto della normativa, dei presupposti, dei criteri tipici dell’azione della ricostruzione – tra tutti la sussistenza del nesso di causalità del danno col sisma.

L’attuale amministrazione comunale ha valutato, anche a seguito della nota dell’Ufficio speciale ricostruzione in cui gli interventi di rigenerazione urbana presentati dalla precedente amministrazione (in particolare Riqualificazione Urbana Area Saipa – Opere di urbanizzazione) erano stati valutati “potenzialmente non accoglibili/da valutare”, di investire tali finanziamenti in strutture di proprietà comunale che siano strettamente legate con la ricostruzione del patrimonio pubblico, ai fini della rivitalizzazione del centro storico e della qualità della vita di tutti i cittadini. La giunta ha chiesto all’Usr di modificare le schede inserendo gli interventi di riqualificazione di Palazzo Fidi (Biblioteca comunale) con miglioramento sismico e restauro, Biblioteca comunale e Filelfica (3,8 milioni di euro circa) e Palazzo Sangallo (miglioramento strutturale, risanamento manto di copertura e ripristino funzionale piano terra e grotte) per 2,6 milioni di euro. Oltre a questi interventi sono stati finanziati anche la progettazione delle mura urbiche e di Palazzo Sangallo per la porzione di ripristino dei piani superiori, opere inserite nella scheda di rigenerazione urbana, ma non finanziate per mancanza di disponibilità economica da parte dell’Usr. Oltre a questo importante finanziamento l’amministrazione comunale ha inserito nel Piano opere pubbliche cimitero e municipi, il rifacimento dei 3 cimiteri del comune. Verranno finanziati i lavori per il risanamento conservativo del cimitero Capoluogo per un importo di circa 5 milioni e i lavori per il restauro dei cimiteri di contrada Sant’Angelo (257.576 euro) e contrada da Regnano (180.304 euro).