CASTELRAIMONDO - Nei guai un 20enne che era entrato nella struttura inagibile dal 2016, a metterlo in fuga il proprietario

Tenta di rubare in un albergo inagibile: scoperto e denunciato sciacallo del sisma. E’ successo a Castelraimondo, dove i carabinieri hanno denunciato un 20enne per tentato furto. Il giovane era entrato in un hotel chiuso dal 2016 alla ricerca di qualcosa da rubare. Gli strani movimenti nella struttura abbandonata hanno insospettito il proprietario, che ha messo in fuga il giovane e allertato il 112. I militari sono subito arrivati sul posto e hanno notato un’auto sospetta. Da lì sono risaliti al proprietario, che è stato fermato poco distante e denunciato.