SANITA' - L'annuncio di Saltamartini e Draisci. Pucci resta all'Allergologia di Civitanova fino al 2026. Entrano a tempo indeterminato: Irene Coati (Anatomia patologica), Raimondo Castronovo e Perseo Gregori (Anestesia e Rianimazione), Giorgio Tommy Bruno Cabrini, Giulia Bianchi e Giovanni Agostini (Otorinolaringoiatria), Denis Lulla (Ortopedia). Ecco tutte le altre assunzioni a scadenza. I dubbi su graduatoria e criteri adottati

di Luca Patrassi

La prima notizia che balza all’occhio è il mantenimento in servizio, oltre il limite di età e fino all’agosto del 2026, del direttore dell’unità di Allergologia dell’ospedale di Civitanova, Stefano Pucci, punto di riferimento regionale per il settore. Poi ci sono diverse determine, assunzioni, incarichi appena firmati dal commissario straordinario dell’Ast di Macerata Antonio Draisci. Ieri l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini è stato negli uffici maceratesi dell’Ast ed oggi firma la seguente testuale dichiarazione: «Stiamo riuscendo ad assumere medici nonostante le note carenze che riguardano tutto il territorio nazionale. La nostra missione, affianco a quella dell’Ast, è quella di dare risposte ai territori».

L’Ast stessa ha appena diffuso una nota per elencare i provvedimenti appena presi, vi si legge: «Assunzione a tempo indeterminato di Irene Coati, dirigente medico di Anatomia Patologica, mentre ad Anestesia e Rianimazione sono in arrivo a tempo indeterminato due nuovi dirigenti medici, Raimondo Castronovo e Perseo Gregori. Sono stati assunti dallo stesso concorso, ma a tempo determinato perché collocati nella graduatoria dei medici specializzandi, altri otto medici : Chiara Sampaolo, Maria Elena Bagnarelli, Camilla D’Angelo, Rachele Giorgetti, Filippo Rasetti, Alberta Anna Conte, Sara Marzialetti e Paolo Giaccaglia».

Sul fronte di Anestesia c’è qualcosina da evidenziare: il concorso citato è stato bandito nel giugno scorso e per gli ospedali del Maceratese l’allora Asur scriveva che la necessità era di appena tre unità, ora se ne assumono dieci in base a un concorso la cui graduatoria è stata pubblicata un mese fa. Bene, quello che non si spiega nel comunicato e nemmeno nella determina che parla di “rispetto della graduatoria” è come si sia arrivati alla scelta dei medici da assumere, visto che sembra che la graduatoria in questione sia scorsa moltissimo e non tutti gli interessati sembrano essersene accorti. Ancora il commissario dell’Ast Antonio Draisci: «Nella specialità di Otorinolaringoiatria si registra l’assunzione a tempo indeterminato di tre nuovi professionisti: Giorgio Tommy Bruno Cabrini, Giulia Bianchi e Giovanni Agostini, mentre in Ortopedia e Traumatologia arriva il nuovo dirigente Denis Lulla. Per Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Ospedale di Macerata è in arrivo Silvia Castelli, medico specializzando assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (i ben conosciuti cococo, ndr). Due nuove figure professionali sono state assunte grazie alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, dopo aver conseguito la relativa specializzazione: si tratta di Angelo Antonio Carrieri, dirigente medico di Chirurgia Generale e della pediatra Chiara Gianfelici. E’ stato anche pubblicato l’avviso, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di 5 dirigenti medici nella disciplina di Psichiatria.

Sul fronte della Medicina Convenzionata, invece, si segnalano: la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di sei mesi con Guido Marcucci, medico di Medicina generale in quiescenza, che andrà a garantire l’assistenza territoriale nell’ambito del Distretto di Camerino, nelle aree di Fiastra e Valfornace, e il conferimento di due incarichi provvisori di Assistenza Primaria, per la durata di 12 mesi, a Treia con Tarakji Abdul Latif, e a Camerino con Daniela Re. Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale per potenziare gli organici e ridurre le liste d’attesa, nella branca di Otorinolaringoiatria è stato attribuito un incarico a tempo indeterminato a Elisa Spaccini, per 9 ore settimanali, suddivise tra il Distretto di Civitanova e quello di Macerata». Nessuna notizia, infine, sul fronte della Cardiologia dopo l’uscita di scena di Raul Brambatti con due anni di anticipo rispetto al previsto: lo specialista in questione è uscito dopo aver inutilmente chiesto di portare a 38 ore il contratto che aveva di 28 ore.