IL GORES ha comunicato l'esito dei tamponi (in totale 1175) delle ultime 24 ore

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1175 tamponi, di cui 623 nel percorso nuove diagnosi, 511 nel percorso guariti e 41 nel percorso Hotel House. Due casi positivi nel percorso nuove diagnosi in provincia di Fermo. Nessun caso positivo nel percorso Hotel House. Salgono quindi a 6.673 (senza considerare vittime e guariti) le persone che dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate in regione dal coronavirus. I tamponi effettuati nel complesso sono 80.761.

(Servizio in aggiornamento)