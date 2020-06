IL BOLLETTINO del Gores - Zero positivi registrati a fronte di 549 tamponi analizzati nel percorso nuove diagnosi. E' la quinta volta che succede in meno di un mese

Nessun nuovo caso di coronavirus nelle Marche, è la prima volta dall’inizio dell’emergenza che accade per due giorni consecutivi. E’ quanto ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata, dopo l’esame di 549 tamponi del percorso nuove diagnosi e 521 del percorso guariti, per un totale di 1.070 test. Prosegue, dunque, come previsto dalla Regione la fase dello zero alterato. E’ la quinta volta che tutte le cinque province fanno registrare zero contagi: la prima dall’inizio dell’emergenza era stata il 26 maggio, l’ultima ieri dove, come lo scorso 9 giugno, non era stato registrato nessun contagio, nessun morto e nessuna persona ricoverata in rianimazione. In totale quindi i casi in regione restano fermi a 6.768, a fronte di 76.777 tamponi effettuati fino ad oggi. Un’incidenza di positivi che scende all’8,81% (8,88% quella di ieri).

(Servizio in aggiornamento)