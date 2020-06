PORTO RECANATI - Salgono a 17 i contagi da Covid nel condominio, 44 i tamponi esaminati nel percorso dedicato nelle ultime 24 ore. Il leader della Lega è previsto arrivi alle 9, poi farà il punto alle 9,30 al Caffé del Corso. Nessun positivo invece dai 574 test analizzati a livello regionale come comunicato dal bollettino del Gores

Altri due nuovi casi di coronavirus all’Hotel House. E domani nel condominio di Porto Recanati arriverà il leader della Lega Matteo Salvini.

Il primo bollettino di giornata del Gores parla di 940 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore di cui 574 nel percorso nuove diagnosi a livello regionale, 322 nel percorso guariti e 44 nel percorso dedicato all’Hotel House. Ed è in quest’ultimo caso che sono emersi gli unici due nuovi contagi delle Marche. Il numero complessivo dei contagi nelle Marche dunque resta fermo a 6.771. Il numero totale dei nel focolaio nel condominio invece arriva a 17 e viene conteggiato a parte. E proprio domani l’ex ministro dell’Interno ha in programma una visita all’Hotel House. La tabella del tour a Porto Recanati prevede l’arrivo alle 9 al condominio per una rapida visita e una conferenza alle 9,30 al Caffé del Corso in viale Matteotti.

(servizio in aggiornamento)