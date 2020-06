IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore analizzati 188 tamponi nel condominio di Porto Recanati, il conto totale dei contagi sale a 8. Nel resto della regione nessun positivo su 688 test esaminati

Sono tre i positivi al Coronavirus registrati oggi dal Gores nelle Marche. Sono stati scoperti nell’ambito dei controlli all’Hotel House di Porto Recanati, dove nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 188 tamponi. Il focolaio nel palazzone è monitorato con attenzione e fa parte di un percorso a sé rispetto al monitoraggio regionale. In totale i casi accertati nel condominio sono otto. A livello regionale invece sono stati effettuati 688 tamponi nel percorso nuove diagnosi e 433 nel percorso guariti. In totale sono stati processati tra ieri e oggi 1309 tamponi. Erano due giorni che non venivano trovati tamponi positivi al coronavirus in regione. Il conto totale dei contagi sale quindi a 6.768 a fronte di 77465 tamponi analizzati fino ad oggi.

(servizio in aggiornamento)