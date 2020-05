I DATI del Gores riportano di 991 tamponi analizzati e una incidenza del 2,32%. Cinque i contagi nel Maceratese. Duecento persone in meno sono in quarantena obbligatoria

Sono 23 i tamponi positivi al coronavirus rilevati oggi dal Gores nelle Marche, su un totale di 991 tamponi analizzati. Resta costante quindi il livello di contagio, con un rapporto tra test positivi ed effettuati al 2,32% (di poco superiore a quello di ieri: 2,04%). In regione, dall’inizio dell’epidemia, sono stati registrati oltre 6mila casi, con oltre 54mila tamponi effettuati. Per quanto riguarda le provincie, è quella di Ancona che oggi ha fatto registrare il maggior incremento di contagi: 13 in più rispetto a ieri. Il Maceratese ha altri 5 casi, il Pesarese 4, il Piceno uno. Nessun nuovo caso nel Fermano. Sono oltre 3mila i guariti e dimessi (3.003), più 156 rispetto a ieri. Le persone in terapia intensiva sono 17, quelle ricoverate nel reparto post acuzie sono 52. Per quanto riguarda le persone in isolamento domiciliare, queste sono 5.027 (ieri 5.228), di cui 749 in provincia di Macerata (ieri 784).