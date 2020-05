IL BOLLETTINO del Gores - Sono 783 i tamponi esaminati nelle ultime 24 ore: positivo il 2,04%. Per il secondo giorno consecutivo Anconetano, Fermano e Ascolano senza nuovi contagi. In tutta la regione il conto sale a 6.619

Sono 16 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche sui 783 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore dai laboratori regionali. A comunicarlo il Gores nel primo bollettino giornaliero. Di questi 10 sono stati registrati nel Pesarese, 5 nel Maceratese e uno fuori regione. Tre province su cinque sono a zero contagi dunque per il secondo giorno consecutivo. Mentre è in leggero aumento l’incidenza giornaliera dei contagiati sul totale dei test svolti nelle ultime 24 ore(2,04% contro 1,51% di ieri), mentre prosegue il trend in discesa di quella complessiva degli esami positivi sul totale degli effettuati che è del 12,30% (ieri era al 12,45%). Nelle Marche i contagiati sono 6.619 su 53.813 tamponi analizzati dall’inizio dell’emergenza.

(Servizio in aggiornamento)