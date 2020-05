IL BOLLETTINO del Gores - Sono 989 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in regione. Cresce il numero di dimessi e guariti: più 121 da ieri. In terapia intensiva ci sono 18 persone

Primo bollettino giornaliero del Gores: sono 15 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche sui 989 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore dai laboratori regionali. Otto nel Pesarese (2.713), cinque nel Maceratese (1.082), due fuori regione e zero nell’Anconetano (1.840), nel Fermano (455) e nell’Ascolano (288). Continua la fase di controllo, scendono l’incidenza giornaliera dei contagiati sul totale dei test svolti, che è oggi al 1,51% contro lo 2,31% di ieri, e quella complessiva dei esami positivi sul totale degli effettuati che è del 12,45% (ieri era al 12,66%).

In totale nelle Marche sono 6.603 i positivi su 53.030 tamponi analizzati. La provincia di Macerata è, dopo Pesaro, quella in cui si continua a registrare il più alto numero di contagi nelle Marche. Dal 14 aprile al 14 maggio sono stati 245 (da 837 ai 1.082, dato di oggi), in quella di Pesaro sono stati 518, in quella di Ancona 211, nel Fermano 92 casi e in provincia di Ascoli 34. Se si guardano gli ultimi 14 giorni (dal primo maggio), in provincia di Macerata ci sono stati 58 contagi, in quella di Pesaro 184, mentre in quella di Ancona sono stati 27, nel Fermano 6 e nel Piceno 7. In provincia di Fermo inoltre negli ultimi sei giorni non si sono registrati altri contagi. In quella di Ascoli non si registrano da quattro giorni. Per quanto riguarda la terapia intensiva, i ricoverati sono scesi a 18, due in meno rispetto a ieri. Mentre sono 52 i malati nei reparti di post acuzie. Cresce ancora il numero di dimessi e guariti. Dopo che ieri erano aumentati di 213, oggi sono cresciuti di altri 121. Nel complesso ora dimessi e guariti sono 2725.

