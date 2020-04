AIUTO - La presidente della Lacam Ivana Marchegiani ha consegnato il portatile alla presenza del sindaco Massimo Baldini

Anche l’ente di formazione e sviluppo del territorio Lacam di Matelica ha contribuito a fronteggiare l’emergenza Covid-19. L’organizzazione, attiva nel campo della formazione e nella progettazione e gestione di idee innovative per lo sviluppo territoriale anche attraverso fondi europei, grazie al suo circuito di collaborazioni ha fatto arrivare un computer portatile con telecamera incorporata necessario all’interno della casa di riposo “Fondazione Tommaso De Luca-Enrico Mattei” di Matelica. Il pc è stato consegnato direttamente dalla presidente della Lacam Ivana Marchegiani nelle mani della presidente della casa di riposo Margherita Lancellotti, presenti anche il sindaco di Matelica Massimo Baldini e la direttrice della casa, Raffaella Cimarossa. «Abbiamo ritenuto opportuno metterci a disposizione della comunità di Matelica e delle persone più fragili facendo questa donazione – dice la presidente Lacam. Il nostro ente è accreditato dalla Regione Marche ed è operativo da anni in tutto il territorio regionale: svolgiamo attività di ideazione, progettazione, ed esecuzione di progetti formativi e di sviluppo territoriale attraverso prestigiose collaborazioni con le università, gli istituti scolastici, le associazioni di categoria, le aziende del territorio, i Comuni e le altre istituzioni pubbliche. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle, la terribile stagione del sisma (ancora lungi dall’essere un lontano ricordo) – conclude Ivana Marchegiani – abbiamo visto la nostra sede inagibile con tutte le difficoltà del caso ed ora l’emergenza sanitaria. Era doveroso nei confronti della comunità di Matelica, dare un contributo in una situazione in cui solo attraverso l’unità si potrà ripartire più consapevoli e più forti di prima».