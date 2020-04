IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore l'incidenza è dimezzata rispetto a ieri. Il conto totale sale a 6.127 contagi in regione su 35.617 esami effettuati. Nella nostra provincia sono 1.010 le persone in isolamento domiciliare, di cui 205 operatori sanitari. I dimessi/guariti sono 1.933

AGGIORNAMENTO DELLE 15 – Solo un caso di Coronavirus è stato registrato oggi nel Maceratese, a fronte dei 13 rilevati in tutte le Marche. E’ quanto emerge dal bollettino del Gores aggiornato con i dati provincia per provincia. Il totale nella nostra arriva dunque a 999. Aumentano le persone in isolamento domiciliare (+3) rispetto a ieri per un totale di 1.010, di cui 205 operatori sanitari. Resta stabile il numero di pazienti in terapia intensiva (58) in tutta la regione, mentre continuano a crescere i dimessi/guariti (+9 rispetto a ieri) per un totale di 1.933.

Sono 510 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore nei laboratori marchigiani, 16 i nuovi casi di coronavirus accertati. A comunicarlo il Gores nel primo bollettino giornaliero. L’incidenza di positivi sul totale degli esami, che ieri era salita ad oltre il 6%, scende drasticamente oggi al 3,13%. Cala anche quella complessiva e relativa ai contagi sul totale dei tamponi effettuati: sono 6.127 i contagiati su 35.617 test svolti, per una percentuale del 17,2 (17,4 quella registrata ieri).

