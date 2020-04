IL BOLLETTINO del Gores - In totale nella regione sono 5.211 i positivi su 20.060 esami complessivi. Nel Maceratese ci sono altri 25 contagiati

Sono 127 i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche su 1090 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino di questa mattina del Gores, dopo gli ultimi esami effettuati nei laboratori regionali.

L’incidenza giornaliera dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati nell’arco della giornata è dell’11, 66 %. Prosegue il trend registrato nei giorni scorsi del calo nella curva dei contagi. Ieri la percentuale era del 14,50%, in calo rispetto al dato di ieri (14,5%) a conferma della tendenza del calo nella curva dei contagi. In totale quindi nelle Marche il numero dei contagiati sale a 5.211 su 20.060 tamponi complessivi. Un incidenza generale pari al 25,98% di positivi sul totale dei controlli svolti (ieri 27,23%). I dati divisi per provincia: nel Maceratese sono 801 le persone contagiate, 25 in più rispetto a ieri. Nella provincia di Ancona sono 1547, 46 in più di ieri, in quella di Pesaro 2121 (ieri 2093), nel Fermano sono 354, undici in più di ieri e in quella di Ascoli sono 249 (dodici in più di ieri). Sono cresciuti i guariti e i dimessi: in un giorno 205 persone che portano il dato a 1291 (ieri erano 1086). Le persone in terapia intensiva sono 118 (ieri 133) mentre quelle in area post critica sono salite a 228 (ieri erano 211). Mentre le persone in isolamento sono 8.046 di cui 1.020 in provincia di Macerata.

