CIVITANOVA - Il tenore ha confermato la sua disponibilità. La presenza di altre realtà potrebbe stimolare l'intervento di chi non gradiva il passaggio di fondi esclusivamente dall'Ordine di Malta

Si amplia, con una firma prestigiosa, il fronte delle fondazioni che raccolgono donazioni da destinare al progetto di realizzazione dei novanta posti letto di terapia intensiva per pazienti Covid 19 nei locali della fiera di Civitanova. A comunicare la propria disponibilità alla Regione è la Andrea Bocelli Foundation che pure si era già mossa nel territorio marchigiano a sostegno di progetti legati alla ricostruzione post sisma, da Sarnano a Camerino passando per Muccia. La presenza di altre fondazioni potrebbe stimolare l’intervento di quanti finora non si erano mossi non gradendo l’unica possibilità di scelta individuata dalla Regione

