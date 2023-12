di Mauro Giustozzi

Ne rimarrà una sola al termine di una finale che spalanca le porte alla fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza dove ad attendere c’è già l’Atletico Bmg di Massa Martana club che ha vinto il trofeo in Umbria e che sarà il primo avversario di Osimana o Maceratese.

Novanta minuti, forse centoventi, chissà anche i calci di rigore: al “Bianchelli” di Senigallia (fischio d’inizio alle 20) va in scena domani l’ultimo atto della fase regionale di coppa ed a onorarla saranno due club blasonati marchigiani che nel loro passato soprattutto hanno scritto pagine importanti del football regionale e nazionale.

Una finale che ha avuto un antipasto due settimane fa quando all’Helvia Recina il confronto di campionato terminò 0-0, con uno strascico pesante di scontri fuori dallo stadio tra tifoserie e forze dell’ordine. Che ha messo a rischio la disputa a porte aperte, con le due tifoserie, di questa finalissima. Sarebbe stato un peccato, ora sta proprio alle due tifoserie dimostrare di meritarsi questa fiducia che Figc Marche e forze dell’ordine hanno dato, evitando il ripetersi di scontri e tafferugli che nulla hanno a che spartire con una partita di calcio.

Sfida da tripla, tra due squadre che per certi versi si assomigliano nei numeri: pochi i gol realizzati (12 per entrambi gli attacchi) pochi anche quelli incassati (10 i biancorossi, 12 gli osimani) e tanti pareggi (9 per i “senzatesta” e 6 per i biancorossi). Si preannuncia una gara quindi molto equilibrata che potrebbe protrarsi oltre i tempi regolamentari. C’è un precedente di una finale disputata tra le due società poco più di un anno fa, era il 20 giugno 2022 quando all’Helvia Recina andò in scena la finale della Coppa Promozione tra le vincitrici dei due gironi, che si aggiudicò per 2-0 la Maceratese. Quella partita ha però un peso specifico decisamente minore da questa che invece può essere la svolta della stagione per chi la vince. Ed invece aprire una grave crisi per chi uscirà sconfitto. Quindi crocevia decisivo per entrambi i club. Tra i protagonisti più attesi della sfida c’è senz’altro Matteo Perri, centravanti della Maceratese rientrato in campo a Monturano ed autore della doppietta che ha consentito alla sua squadra di guadagnare un successo di platino nell’ultima gara di campionato del 2023.

«Bisognava arrivare a questa finale con l’Osimana nel miglior modo possibile e direi che l’abbiamo fatto vincendo a Monturano – afferma il centravanti autore sinora di 7 reti in stagione – era importantissimo cogliere un bel risultato domenica scorsa per arrivare bene a questa partita che, di fatto, si carica e si prepara da sola vista l’importanza che riveste. E’ una finale da dentro o fuori ne siamo tutti coscienti, ognuno di noi sa cosa deve fare e come prepararsi a questa gara. Poi le finali spesso vengono decise da episodi. Sarà importante che la Maceratese scenda in campo con il giusto approccio e la massima concentrazione». Dopo un paio di partite saltate per infortunio Perri è rientrato timbrando una doppietta che ha trascinato la Rata alla vittoria.

«Si è stato positivo il ritorno in campo – prosegue il centravanti biancorosso – ma più che i gol era importantissimo tornare alla vittoria, c’è da dare una svolta alla stagione e questo era il modo migliore per farlo. Nonostante il fondo del campo di Campiglione la squadra è riuscita ad esprimere una buona trama di gioco, abbiamo fatto una buona prestazione che è figlia del duro lavoro che facciamo in settimana col mister.

Tornando alla finale con l’Osimana, credo che ci sarà una fase iniziale di attesa da parte delle squadre aspettando il momento giusto per affondare. Dobbiamo stare concentrati e sfruttare al massimo le poche occasioni da gol che l’Osimana ci concederà. E’ vero che ci saranno le assenze di Luciani e Tortelli ma io credo che chiunque giocherà al loro posto darà il massimo e non li farà rimpiangere. Dispiace non averli con noi in finale, ma mi sento tranquillo perché sarà una Maceratese comunque all’altezza della situazione. Avremo per fortuna al seguito i nostri impagabili tifosi, che ci caricano tanto, che rappresentano una piazza che ha fame di calcio. Sarà una spinta in più per fare bene e dare loro una grande gioia».

Sulla panchina della Rata è approdato Dino Pagliari che in carriera ha ricoperto lo stesso ruolo di attaccante di Matteo Perri, un vantaggio per la punta calabrese sempre attenta ai suggerimenti del suo tecnico. «Con mister Pagliari si è creato un grandissimo legame -sottolinea il bomber – anche se avendo lui ricoperto il mio stesso ruolo da calciatore mi trovo ad essere ‘massacrato’ più di tutti perché la mia prova è sempre oggetto di suoi consigli ed osservazioni. Ho trovato però l’allenatore giusto per me, il professionista e l’uomo che riesce a tirar fuori sempre il meglio di te e da ogni calciatore. Questa finale è un crocevia importante della nostra stagione. Vincere questo trofeo ci può caricare ulteriormente e soprattutto affrontare un girone di ritorno del campionato che io mi aspetto ancor più difficile di quello di andata, sempre nel segno dell’equilibrio con tante squadre forti».

Tifosi che seguiranno massicciamente la squadra in questa finale: il settore loro riservato allo stadio sarà quello della gradinata (agli osimani assegnata la curva) e sono già 3 i pullman organizzati ma in molti raggiungeranno Senigallia con mezzi propri. Al momento sono oltre 200 i tagliandi acquistati in prevendita. Oggi l’allenamento di rifinitura e le ultime indicazioni del tecnico alla squadra in vista della finalissima. Sul fronte della formazione da schierare al ‘Bianchelli’ mister Dino Pagliari dovrà fare i conti con le pesanti assenze per squalifica di Luciani, in quota under, e di un Tortelli che era in crescendo nelle ultime partite disputate. In quest’ultimo caso il sostituto naturale dovrebbe essere Massei mentre per il ruolo di esterno difensivo ballottaggio Martedì-Chimezie per una maglia. Completamente recuperato Minnozzi uscito anzitempo domenica scorsa. Questa la probabile formazione della Maceratese (4-4-2) contro l’Osimana: Gagliardini; Iulitti, Sensi, Strano, Martedì; Mancini, Massei, Pagliari G., D’Ercole; Perri, Minnozzi. Arbitro designato è Ferroni di Fermo (assistenti Serenellini di Ancona e Paradisi di Pesaro).