di Mauro Giustozzi

Giordano Napolano non è più un giocatore della Maceratese. La comunicazione arriva direttamente dal club che con uno stringato comunicato stampa annuncia che “la SS Maceratese comunica la rescissione contrattuale con Giordano Napolano. Decisione presa consensualmente con il giocatore nel rispetto reciproco. Il club intende ringraziare l’atleta per la professionalità mostrata e l’impegno profuso per la causa biancorossa, augurandogli le migliori fortune umane e sportive per il proseguo di carriera”.

Fine di una storia forse mai nata tra la Rata e l’attaccante laziale, il primo acquisto del club del presidente Crocioni ma anche la maggiore delusione se rapportato alle aspettative ed all’ingaggio che il fantasista aveva concordato con la dirigenza. Una storia costellata di inciampi quella tra Napolano e la piazza biancorossa. All’inizio i tifosi gli hanno rimproverato la militanza in club rivali della Maceratese, poi accettato il suo arrivo per il bene della causa biancorossa, Napolano ha mostrato subito insofferenza per la gestione del tecnico Roberto Lattanzi come in occasione dell’esordio stagionale contro il Chiesanuova quando platealmente non accettò la sostituzione dopo un’ora di gioco impalpabile scatenando le ire della società che lo mise fuori rosa con tanto di multa. Arrivarono le scuse, anche pubbliche, di Giordano Napolano, una lontananza di due settimane dal gruppo prima di essere ‘perdonato’ da mister, compagni e società che gli consentirono il rientro. Dove però ancora una volta non ha lasciato traccia nelle partite o spezzoni che ha disputato.

Fino all’ultima esclusione, quella di domenica a Tolentino dove mister Dino Pagliari gli ha preferito Minnozzi, autore poi del gol partita. Si chiude così la parentesi di Napolano alla Maceratese, che non lascerà traccia per gli accadimenti in campo e le sue antiche magie su calcio di punizione o nell’area piccola che non si sono mai viste all’Helvia Recina, ma verrà ricordato più per questi episodi extracalcio.

Dopo Mattia Moschetta, che aveva lasciato però la Rata per motivi lavorativi che non gli consentivano di allenarsi di pomeriggio, arriva l’addio anche di Napolano. Non sarà probabilmente però l’ultimo, perché nelle prossime settimane altri calciatori potrebbero lasciare la squadra e dei nuovi atleti arrivare. Soprattutto a centrocampo dove numericamente la rosa di Pagliari è esigua, ma anche in difesa per sostituire numericamente Moschetta approdato al Casette Verdini. Sarà dunque, e ancora una volta, determinante il mercato di dicembre in casa Maceratese per provare il rush nel girone di ritorno per agguantare almeno una posizione nella griglia playoff di fine campionato.



