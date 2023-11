di Enrico Maria Scattolini

ALLA FINE LA DECISIONE E’ STATA PRESA da chi di dovere.

ANCHE SE IN EXTREMIS. Ritardo che ha naturalmente provocato problemi agli addetti ai lavori e pubblico.

A VILLA SAN FILIPPO, ore 18, si sono affrontate Montefano-Maceratese. Sullo stesso terreno dove, nel primo pomeriggio, la Sangiustese era stata battuta dall’Atletico Azzurra Colli,

DUE SQUADRE che, per la verità, non hanno fatto molto (-) per divertire le proprie tifoserie.

MA ERA PREVEDIBILE. Da parte di contendenti forti in difesa ma asteniche in attacco.

ERA QUINDI INEVITABILE (-) che il gioco si localizzasse a metà campo.

UNA NOVITA’ nella formazione biancorossa.

L’UTILIZZO DI CIRULLI, al posto di D’Ercole, sin dall’inizio dell’impegno.

QUINDI NON LE SOLITE QUATTRO PUNTE, ma tre e mezzo. Dal momento che l’attività dell’under sulla fascia mancina assicura anche assistenza al reparto mediano.

SCELTA DI DINO PAGLIARI probabilmente da leggere come intenzione di dare più copertura (+) al solito centro campo “a due”: Giorgio Pagliari e Tortelli.

CONFERMATA (+) dalle successive sostituzioni: Cirulli rimasto in azione sin quasi alla conclusione del match. D’Ercole chiamato alle…. armi a metà ripresa, ma al posto di Di Ruocco.

OPPORTUNA CAUTELA (+), anche in considerazione della gran fatica della semifinale di Coppa Italia, con il Montegranaro, del mercoledì precedente.

CHE PERO’ NON HA IMPEDITO ALLA MACERATESE di giocare meglio nella ripresa rispetto alla prima parte dell’incontro.

ANCHE SUL PIANO ATLETICO, dimostrazione di una buona condizione fisica.

IN QUESTA FRAZIONE DI GIOCO, la Rata ha avuto anche l’occasione di andare in gol proprio con Cirulli. Sarebbe stato probabilmente vincente.

IL PAREGGIO è comunque giusto (+). Bonacci e Pjetri sono stati molto pericolosi poco prima del riposo.

GAGLIARDINI, come gli capita sovente, ha salvato la Maceratese.

PERMETTENDOLE di allungare una striscia positiva di risultati sempre più interessante (+++). E benaugurante.