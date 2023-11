di Andrea Cesca (foto di Fabio Falcioni)

Minnozzi e Cirulli ribaltano il Montegranaro sul filo di lana, la Maceratese si aggiudica il match di andata della semifinale di Coppa Italia. All’Helvia Recina finisce 2 a 1 per la squadra allenata da Dino Pagliari.

Il Montegranaro si porta in vantaggio alla mezzora del primo tempo con Tonuzi e colpisce due legni con Radojicic e Merzoug. La Maceratese cambia volto nel secondo tempo, ma il risultato resta bloccato sullo 0 a 1 fino all’89’. Alla prima vera disattenzione della difesa ospite Minnozzi mette a segno la rete del pareggio, al 92’ Cirulli opera il sorpasso. Da segnalare anche un incrocio dei pali colpito da Tortelli. Per guadagnare l’accesso alla finale alla Maceratese basterà un pareggio il 29 novembre prossimo allo stadio comunale La Croce nella gara di ritorno.

Due settimane dopo la sfida di campionato Maceratese e Montegranaro tornano ad affrontarsi all’Helvia Recina, stavolta per la semifinale di andata di Coppa Italia. La partita inizialmente in programma il 1 novembre è stata rinviata per consentire ai calzaturieri di recuperare la settima giornata del massimo torneo dilettantistico regionale contro la Civitanovese. Ha già staccato il pass per la finale in programma il prossimo 21 dicembre l’Osimana che nell’altra semifinale ha avuto la meglio sul K Sport Montecchio Gallo. La vittoria nella fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, vale la pena ricordarlo, da diritto alla promozione in Serie D.

Maceratese e Montegranaro nei quarti di finale hanno eliminato rispettivamente il Tolentino e l’Atletico Azzurra Colli. Dino Pagliari conferma per dieci undicesimi la squadra che ha battuto la Sangiustese tre giorni fa, Massei prende il posto di Tortelli. Marinelli invece cambia mezza formazione rispetto all’undici titolare sceso in campo ad Urbania. Tra i padroni di casa è indisponibile Ruani, gli ospiti devono rinunciare a Zaffagnini, Jallow e Malavolta.

Bella e rumorosa la “Curva Just” della Maceratese nonostante l’impegno infrasettimanale. Si gioca in notturna, la partita stenta a decollare, Cicconetti alza la mira su un calcio di punizione dal limite poi si infortuna ed è costretto a lasciare il campo. La Maceratese si rende pericolosa con un cross dalla destra di Perri sul quale Minnozzi non arriva di un soffio. Al 26’ Di Ruocco si accentra, il destro rasoterra dal limite dell’area viene deviato in angolo da Taborda, sul tiro dalla bandierina Sensi di testa non inquadra la porta.

Passano quattro minuti ed il Montegranaro è avanti grazie ad una bella giocata di Tonuzi: il sinistro sul palo lungo dell’attaccante di origini albanesi non lascia scampo a Gagliardini, 0 a 1. Il raddoppio per i calzaturieri sembra cosa fatta al 39’ quando Radojicic calcia con il destro a botta sicura, la palla colpisce il palo a Gagliardini battuto. Prima del riposo Di Ruocco, il più intraprendente dei suoi, entra in area sulla sinistra, la palla finisce a D’Ercole, il sinistro viene ribattuto. Sul fronte opposto Merzoug calcia al volo un cross dalla destra di Foresi, la palla termina sul fondo dopo aver baciato il palo, il numero 7 dei gialloblù si mette le mani nei capelli.

Dino Pagliari ne cambia tre in apertura di secondo tempo, entrano Martedì, Tortelli e Cirulli. E’ una Maceratese più determinata quella che torna in campo, al 57’ ci vuole tutta la bravura di Taborda per sventare un colpo di testa di Perri, poi Minnozzi calcia alle stelle da due passi. Il neo entrato Chimezie manca di un nonnulla la deviazione vincente sottoporta, poi un bolide di Tortelli dai venticinque metri colpisce l’incrocio dei pali. Nei minuti finali la Maceratese riesce a ribaltare il risultato, all’89 in una delle poche indecisioni della difesa ospite Minnozzi mette alle spalle di Taborda la rete dell’1 a 1. Al secondo minuto di recupero un gran destro di Cirulli a fil di palo la ribalta, Maceratese avanti 2 a 1.

Al triplice fischio finale la squadra va a fare festa sotto alla curva, vero e proprio dodicesimo uomo in campo.

Il tabellino:

MACERATESE (4-2-4): Gagliardini 6; Iulitti 6 (26’ st Chimezie ng), Sensi 6, Strano 6, Luciani 5,5 (1’ st Martedì 6); Pagliari 5,5 (1’ st Tortelli 6), D’Ercole 5,5 (1’ st Cirulli 7); Massei 6, Perri 6, Minnozzi 7, Di Ruocco 6 (22’ st Mancini ng). A disp.: Amico, Nicolosi, Marcolini, Pierantoni. All.: Pagliari Dino.

MCC MONTEGRANARO (4-4-2): Taborda 7; Foresi 6, Kukic 6,5, Tissone Cristian 6 (1’ st Ruggeri 6), Tinazzi 6; Merzoug 6 (20’ st Corrado), Rozzi 6, Morales 6 (33’ st Capponi ng), Cicconetti ng (24’ pt Perpepaj 5,5); Radojicic 6, Tonuzi 7 (10’ st Bruffa 6). A disp.: Mallozzi, Pagliarini, Di Biagio, Giuggioloni. All.: Marinelli.

TERNA ARBITRALE: El Houssine El Mouhsini di Pesaro (assistenti Gasparri di Pesaro e Bruscantini di Macerata)

RETI: pt. 30’ Tonuzi (M); st 44’ Minnozzi (M), 47’ Cirulli (M)

NOTE: spettatori 400 circa. Calci d’angolo 2 a 1. Ammoniti Kukic, Sensi, Pagliari Giorgio, Bruffa. Recupero: 9’ (3’+6’).