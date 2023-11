di Mauro Giustozzi (foto di Federico De Marco)

Maceratese e Montefano non si fanno male ed inforcano gli occhiali al termine di una sfida poco spettacolare e con rarissime conclusioni in porta dalla quale ci si attendeva di più. Viola che hanno creato le uniche e rare palle gol della sfida con Bonacci cui si è contrapposto un ottimo Gagliardini.

Sul fronte biancorosso ci ha provato Minnozzi sui calci piazzati a creare pericoli a David. Per il resto tanto gioco a metà campo e tanto agonismo ma a livello tecnico la sfida ha offerto poco. Le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi e nessuna delle due squadre ha avuto la forza di sbloccare il risultato. Un punto che rallenta l’ascesa nella zona playoff della Maceratese, zona spareggi invece agganciata dal Montefano. Rata che porta a sei turni positivi consecutivi la sua striscia ma fallisce la terza vittoria consecutiva. Padroni di casa che hanno perso sinora una sola gara sul campo contro il Chiesanuova che ha interrotto l’imbattibilità stagionale. In precedenza a tavolino al Montefano era stata data persa la prima gara di campionato col Montegranaro.

La squadra di Nico Mariani è reduce da due risultati utili al cospetto di una Maceratese invece in serie positiva in campionato da cinque turni, impreziositi dalle ultime due vittorie consecutive che hanno rianimato una classifica altrimenti deficitaria e dall’exploit in rimonta in Coppa Italia contro il Montegranaro. Una curiosità è che le due squadre hanno lo stesso numero di gol segnati e subìti con un +1 nella differenza reti. Si gioca alla fine allo stadio di Villa San Filippo dopo il ‘papocchio’ combinato nei giorni scorsi tra Figc Marche e forze dell’ordine regionali che avevano prima confermato lo stadio di Montefano, poi spostato la gara al ‘Diana’ di Osimo salvo fare retromarcia e solo 24 ore prima della gara la destinazione ultima di Monte San Giusto. Tutto questo per accogliere le due tifoserie, peraltro in ottimi rapporti da sempre tra loro, ma i motivi di sicurezza alla fine hanno portato a questo tourbillon di giravolte che ha lasciato disorientate e perplesse le due società e le tifoserie viola e biancorosse.

Al punto che la Curva Just, in segno di protesta è entrata quindici minuti dopo l’inizio della partita stasera allo stadio. In tribuna presente anche l’arbitro maceratese di serie A Juan Luca Sacchi. Maceratese alla terza partita in sette giorni: mister Pagliari recupera Ruani che va in panchina con Cirulli al posto di D’Ercole e Martedì per Luciani nel consueto assetto ultra offensivo varato sin dal suo arrivo sulla panchina della Rata. Il Montefano è alle prese con le assenze di Guzzini (squalificato) Valler, Palmucci e Morazzini (infortunati).

Montefano subito aggressivo in avvio di gara con De Luca che furoreggia sulla sua fascia e crossa in area dove Bonacci anticipa tutti nella deviazione e miracoleggia Gagliardini nel respingere la sfera destinata in porta. La replica biancorossa immediata arriva al 7’ con un’incursione centrale di Minnozzi che si gira ma il suo tiro è rimpallato in corner da un difensore. Al 12’ gara interrotta perché all’ingresso in campo gli ultras della Rata lanciano in campo tre fumogeni che sono gli stessi calciatori biancorossi a raccogliere e portare fuori campo. “E anche in Eccellenza la vostra incompetenza” è lo striscione srotolato dai supporters ospiti nella gradinata occupata.

Partita che in questo primo scorcio non offre particolari emozioni col gioco che ristagna in prevalenza a metà campo. Montefano che perde Alla costretto ad uscire per un infortunio muscolare alla mezzora rilevato da De Luca E. Squadre racchiuse in pochi metri di campo, contatti e rimpalli continui che impediscono lo sviluppo di un gioco organico, con difese molto attente. Scorrono così i minuti e tocca attendere il 42’ per annotare una palla gol dei viola grazie ad un’incursione di Bonacci in area, gran diagonale che Gagliardini coi pugni devia in corner. Si chiude così un primo tempo che ha visto i padroni di casa, nelle rarissime occasioni gol create, più pericolosi della squadra di Pagliari. Ripresa che si apre con un calcio di punizione di Minnozzi indirizzato in porta respinto da David. Gara che continua sui binari del primo tempo con palla che staziona per lo più a centrocampo. ù

Al 17’ Di Matteo ci prova dalla lunga distanza ma Gagliardini è attento a deviare in angolo. Dentro anche D’Ercole e Luciani, forze fresche per una Rata che inizia a sentire la fatica delle tre partite in una settimana. Al 26’ invenzione di D’Ercole che taglia il campo con un assist per Cirulli che salta l’avversario ma il suo tiro è poi impreciso e alto sulla traversa. Sprazzi in una gara che però non offre emozioni e spettacolo al pubblico presente. Come al 40’ quando una punizione di Minnozzi chiama al lavoro David. Finale di marca biancorossa ma stavolta non riesce alla Pagliari-band di acciuffare il successo in zona Cesarini.

Il tabellino:

MONTEFANO (4-4-2): David 6; Calamita 6,5 (dal 44’ s.t. Cingolani s.v.), Monaco 6,5, Pjetri 6, Postacchini 6,5 ; Alla 6 (28’ p.t. De Luca E. 5,5), Sindic 6, Di Matteo 6, De Luca G. 6 (dal 36’ s.t. Camilloni s.v.); Bonacci 6,5, Papa 5 (dal 15’ s.t. Latini 5,5). (Bentivogli, Marasca, Toro, Camilloni, Castignani, Stampella). All. Mariani 6.

MACERATESE (4-2-3-1): Gagliardini 7; Iulitti 6 (dal 20’ s.t. Luciani 6), Sensi 6,5, Strano 6, Martedì 6; Tortelli 6, Pagliari G. 6 (dal 36’ s.t. Massei s.v.); Di Ruocco 6 (dal 20’ s.t. D’Ercole 6), Minnozzi 6, Cirulli 5,5 (dal 36’ s.t. Chimezie s.v.); Perri 5,5. (Amico, Nicolosi, Marcolini, Mancini, Ruani). All. Pagliari D. 6.

TERNA ARBITRALE: Pigliacampo di Pesaro 6 (assistenti Marchei di Ascoli e Piccinini di Ancona).

NOTE: spettatori 600 circa con folta presenza ospite. Ammoniti: De Luca G., Latini. Angoli: 3-2. Recupero: 3’ p.t., 5’ s.t..