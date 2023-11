Altra perla su punizione di Minnozzi: secondo successo di fila per la Maceratese, Sangiustese ko all’Helvia Recina (Foto)

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

La seconda perla su punizione di Minnozzi regala il secondo successo consecutivo alla Maceratese che guadagna posizioni in classifica avvicinando la zona playoff. Per Dino Pagliari, ancora osannato a lungo dalla curva, arriva anche la prima vittoria all’Helvia Recina al termine di una partita dura al cospetto di un avversario attrezzato per un campionato diverso dalla classifica attuale.

Tre punti alla fine meritati: oltre al gol i biancorossi hanno colpito due legni e controllato una Sangiustese che non ha affatto sfigurato ma è parsa impalpabile nel reparto offensivo che ha creato pochissimi pericoli alla retroguardia di casa. Una Maceratese che ha disputato un buon primo tempo mentre nella ripresa si è limitata a controllare la reazione avversaria con Gagliardini attento nelle rare conclusioni rossoblu verso la sua porta.

Oltre al portiere biancorosso da segnalare Minnozzi cecchino infallibile sui calci piazzati il solito generoso Perri, un Pagliari che soprattutto nel primo tempo ha dettato i ritmi del gioco a centrocampo ed una difesa che ha concesso pochissimo ai pericolosi avanti rossoblu. La squadra di Bolzan non ha affatto sfigurato, giocando per larghi tratti alla pari ma palesando un attacco sterile dove non sono bastati i guizzi di Tulli ad accendere la luce.

La Sangiustese si trova al dodicesimo posto in classifica frutto di 1 successo 4 pareggi e altrettante sconfitte, non vince dalla prima giornata di campionato (col Tolentino) ed è in ritardo di 5 punti dalla Maceratese. La squadra di Bolzan è reduce da due pareggi consecutivi. Rata che invece è in serie positiva da cinque giornate dove ha raccolto due vittorie e tre pareggi: imbattuto sulla panchina biancorossa mister Dino Pagliari che va a caccia del primo successo all’Helvia Recina della sua gestione. Per la Maceratese prima di tre partite in sette giorni, con la Coppa Italia di mercoledì col Montegranaro e la trasferta di Montefano tra una settimana. Nei precedenti con il Valdichienti (club che ha cambiato denominazione sociale in Sangiustese la scorsa estate ma la società è la stessa) due successi per i rossoblu, 1 biancorosso e 1 pareggio.

Nelle fila calzaturiere spiccano gli ex Trillini e Palmieri che partono però dalla panchina mentre mister Pagliari conferma lo stesso undici di Tolentino con unico assente in organico Ruani out per un infortunio occorsogli non in allenamento e naturalmente Napolano che ha rescisso il contratto in settimana. Partenza di marca rossoblu con una punizione di Tulli alta sulla porta di Gagliardini. Poi il pallino passa nelle mani dei biancorossi che calciano sei corner in altrettanti minuti di gioco: sugli sviluppi di questa tambureggiante offensiva prima un colpo di testa di Sensi è deviato sulla parte alta della traversa da Shiba e nei minuti successivi è Perri che sferra un diagonale verso la porta ospite con la respinta dell’attento Shiba.

Rata che fa la partita e al 18’ inserimento di Luciani che crossa in area sulla corta respinta della difesa va al tiro Pagliari ma palla che non inquadra lo specchio della porta. Ancora biancorossi in avanti al 26’ quando un filtrante centrale arriva a Minnozzi bravo a girarsi ma conclusione imprecisa verso la porta ospite. La risposta rossoblu arriva ancora su un calcio piazzato dal limite ma il tiro di Tulli è forte ma termina molto lontano dai pali. Partita piuttosto bloccata con le difese che hanno la meglio sugli attacchi e così i potenziali pericoli arrivano solo con conclusioni dalla lunga distanza. Al 38’ la sfida si sblocca: Perri conquista una punizione dal limite per il falo di Calcabrini. Si porta alla conclusione Minnozzi che pennella un calcio di punizione all’incrocio dei pali che non lascia scampo a Shiba e regala il vantaggio alla Maceratese. Si chiude così un primo tempo equilibrato, con maggiore pressione dei biancorossi, illuminato dalla ‘perla’ su punizione di Minnozzi.

Sangiustese che alla ripresa manda in campo Palmieri e Sfasciabasti per avere un atteggiamento più offensivo alla ricerca del pareggio. Al 3’ si fa luce sulla destra D’Ercole che converge e va al tiro alto sulla traversa. Ospiti che provano con due calci di punizione dell’ex Palmieri a rendersi pericolosi ma la barriera biancorossa respinge le conclusioni. Calzaturieri che necessariamente alzano il baricentro e Maceratese che si racchiude nella propria metà campo pronta a ripartire in contropiede. Al 20’ pericolosa la Sangiustese con Tulli che esplode un tiro che chiama Gagliardini alla decisiva deviazione in calcio d’angolo. Tourbillon di cambi attorno alla mezzora sui due fronti, con la Rata che però fatica a ripartire e gli ospiti che premono con continuità nella metà campo avversaria. Al 32’ assist in area di Tulli per Sfasciabasti che si presenta davanti a Gagliardini, bravissimo il portiere di casa a ribattere il tiro in corner. Finale di partita in sofferenza per la squadra di Pagliari che prova a chiudere le linee di passaggio avversarie ma non ha più la forza di ripartire. Al 44’ Rata vicinissima al raddoppio con il cross di D’Ercole in area per Cirulli che conclude di controbalzo e colpisce la traversa. Sei i minuti di recupero concessi dall’arbitro nei quali non accade nulla.

MACERATESE – SANGIUSTESE 1-0

MARCATORE: Minnozzi al 38’ p.t.

MACERATESE (4-2-3-1): Gagliardini 7; Iulitti 6,5, Sensi 6, Strano 6,5, Luciani 6 (dal 25’ s.t. Martedì 6); Tortelli 5,5 (dal 38’ s.t. Massei s.v.), Pagliari G. 6,5; D’Ercole 6 (dal 45’ s.t. Chimezie s.v.), Minnozzi 7 (dal 25’ s.t. Cirulli 5,5), Di Ruocco 6 (dal 15’ s.t. Mancini 6); Perri 6,5. (Amico, Nicolosi, Marcolini). All. Pagliari D. 6,5.

SANGIUSTESE VP (4-3-3): Shiba Klejvis 6; Calcabrini 5,5 (dal 1’ s.t. Sfasciabasti 6), Sopranzetti 5,5 (dal 38’ s.t. Monachesi s.v.), Pigini 6, Salvatelli 5.5 (dal 27’ s.t. Tombolini 5,5); Marini 6, Omiccioli 6,5, Proesmans 5 (dal 15’ s.t. Trillini 6); Tulli 6,5, Quedraogo 5 (dal 1’ s.t. Palmieri 6), Minella 5. (Cingolani, Morresi, Orlietti, Del Gobbo). All. Bolzan 5,5.

ARBITRO: Cacchiarelli di San Benedetto 6 (assistenti Baldoni e Principi di Ancona) .

NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti: Iulitti, Calcabrini, Sopranzetti, Mancini, Marini, Tombolini. Angoli: 9-4. Recupero: 1’ p.t., 6’ s.t..