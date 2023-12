di Giacomo Florio (foto di Alessandro Vallese)

La Maceratese ritrova i tre punti, a Monturano finisce 0-2 grazie a una doppietta di Perri. Allo stadio San Claudio, nella “Tana dei Lupi” per i più romantici, va in scena l’ultimo atto di questo 2023 per quanto riguarda l’Eccellenza. Senza tifosi biancorossi dopo le disposizioni della Prefettura di Fermo.

Seppur il terreno difficile per le condizioni, parte forte la formazione di mister Pagliari che al 16’ sblocca l’asse di sinistra Luciani-D’Ercole. Cross alla ricerca di Minnozzi che colpisce bene ma centrale chiamando alla presa sicura in tuffo Isidori. Tre minuti più tardi azione quasi in replay di quella precedente, sicuramente più complessa e estetica con Tortelli che si accende con un tunnel su Islami e va sul mancino, traversone preciso per Perri che di testa schiaccia e ritrova il gol che mancava dal 1 ottobre contro la Civitanovese.

Continua a spingere la formazione biancorossa, lo fa soprattutto dalle palle inattive con un calcio d’angolo ben effettuato da D’Ercole direttamente verso la porta di Isidori che viene salvato sulla linea al 29’. La reazione dei “lupi” arriva 3 minuti più tardi con l’ottima combinazione in volè tra Moretti e Curzi con quest’ultimo a colpire quasi di mezzo collo e sfiorando il palo lontano di Gagliardini. Negli ultimi 5 minuti di primo tempo si succedono 3 occasioni importanti. Al 41’ D’Ercole conclude a lato con un sinistro velenoso dopo una buona percussione, al 43’ Moretti calcia male e centrale a tu per tu con Gagliardini e al 45’ Minnozzi prova la conclusione al volo che trova la risposta in bager sul primo palo di Isidori.

La seconda frazione riparte proprio dal protagonista dell’ultima situazione della prima, ovvero Minnozzi che al 62’ calcia alto una punizione dai 25 metri. Passano 10 minuti e a raddoppiare ci pensa ancora Perri che su un cross dalla sinistra, questa volta di Di Ruocco, ci mette ancora la testa trafiggendo Isidori. L’occasione più grande per il Monturano arriva al 31’ del secondo tempo con il colpo di testa di Tracanna che da 2 metri, a porta vuota non riesce ad insaccare graziando la Maceratese.

Da lì in poi poco da segnalare tranne quando al 47º minuto del secondo tempo, al secondo di recupero, di Ruocco calcia da 30 metri sul primo palo trovando la respinta di Isidori. Triplice fischio e dunque sorriso a 21 denti, come i punti in classifica, per la Maceratese, che ritrova la vittoria che mancava dal 12 novembre. Archiviato il campionato, la macchina “Pagliarana” dovrà comunque aspettare per riposarsi e fare rifornimento in vista della finale di Coppa Marche in programma a Senigallia il 21 dicembre.

Il tabellino:

MONTURANO – Isidori 6, De Carolis 5, Frinconi 5.5, Curzi 6, Finucci 5.5, Paniconi 5.5, Islami 6, Loviso 5.5, Tracanna 4.5, Bracalente 6.5, Moretti 6. All. Cuccù.

MACERATESE – Gagliardini 6, Iulitti 6.5, Luciani 6, Strano 6, Sensi 7, Pagliari 6, Mancini 6.5 (35’s.t. Chimezie), Tortelli 7, Perri 7.5, Minnozzi 5.5 (18’s.t. Massei 6.5), D’Ercole 6 (8’s.t. Di Ruocco 6,5). All Pagliari.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: Perri al 19′ e al 72′.