di Enrico Maria Scattolini

SI’, solo match di Coppa Italia il confronto di metà settimana fra la Maceratese ed il Montegranaro.

MA IMPORTANTE (+) per diversi motivi.

QUINDI SIGNIFICATIVA la vittoria dei biancorossi (+).

INTANTO perché spiana loro la strada verso l’accesso alla finale regionale con l’Osimana. Di un torneo minore che comunque assicura la sospirata promozione in serie D in caso di successo finale.

POI per il modo con cui è stato ottenuta(+)

UNA RIMONTA STRAORDINARIA ED EMOZIONANTE (+++) negli ultimissimi minuti d’impegno, quando ormai l’affermazione dei “calzaturieri” sembrava archiviata (-).

CON LA RATA, di conseguenza, fuori dai giochi; salvo un’impresa eccezionale nel ritorno di mercoledì 29 novembre al comunale “La Croce” di Montegranaro.

UN ASSET PSICOLOGICO (+) che era già emerso nei precedenti derbies con la Sangiustese ed il Tolentino, al quale però non era stato attribuito il giusto rilievo.

LA MACERATESE difatti non si è mai arresa (+) al vantaggio di Tonuzi, anche quando sembrava inappellabile la sua sconfitta.

HA DISPUTATO UN’OTTIMA RIPRESA dopo le difficoltà (-) della prima parte della partita: sottotono per i disagi del centrocampo (“a due”) contro l’organizzato settore omologo degli avversari, che ha reso la squadra gialloblù aggressiva e pericolosa in avanti.

COME CERTIFICATO dalla rete di Tonuzi alla mezz’ora e,poco dopo, dal palo della porta biancorossa che ha negato il raddoppio a Radojicic.

DINO PAGLIARI LO HA CAPITO ED HA PROVVEDUTO (+) al ritorno in campo dopo il riposo. Con il brillante Tortelli (sin lì in panchina al posto dell’affaticato Giorgio Pagliari) e Cirulli in sostituzione di D’Ercole.

HA RINUNCIATO AD UN’ALTRA PUNTA (Di Ruocco) con Mancini nel quarto d’ora conclusivo.

SCELTE AZZECCATE (+), dal momento che Tortelli ha aumentato ritmo ed intensità, colpendo anche uno spettacolare incrocio dei pali; Cirulli e Mancini hanno dato più alternative alla manovra della Rata con attività sulle fasce.

MINNOZZI ha allora trovato la giocata giusta – questa volta su azione – per il gol del pareggio; l’under Cirulli (+++) addirittura la magnifica conclusione vincente nei minuti di recupero.

MI SEMBRA CHE I CONTENUTI DEL MATCH confermino l’esigenza del potenziamento della zona di metà campo.

I MIRACOLI non si ripetono!