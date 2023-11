Giocattoli e beni di prima utilità da destinare al reparto di Pediatria dell’ospedale di Macerata. Raccolta fondi della Curva Just Macerata da oggi sino al 15 dicembre, con consegna prima di Natale. Le attività in cui recarsi per poter partecipare con una donazione: “Pasticceria La preferita”, “Bar Ca’baret”, “Bar due fonti”, “Il telefono di Eros Sardella”, “Birreria Beer Bang” ed ogni domenica in curva. «Chiediamo massima partecipazione da parte di tutta la cittadinanza – si legge in una nota – Curva Just Macerata da sempre a favore della sua gente».