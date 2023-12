Parte la prevendita obbligatoria per la finale della fase marchigiana della Coppa Italia Eccellenza fra Osimana e Maceratese, in programma giovedì alle 20 allo stadio “Bianchelli” di Senigallia.

«Si comincia oggi pomeriggio dalle 15,30 fino alle 19,30 e si prosegue nelle giornate di martedì e mercoledì e nella mattinata di giovedì fino alle 12 nella tabaccheria Monachesi di via dei Velini – si legge nel comunicato della società biancorossa -. Muniti di documento d’identità si potrà acquistare il tagliando al costo di 10 euro. Per i nati dal 2008 in avanti il biglietto è gratuito. Il botteghino dello stadio rimarrà chiuso quindi sarà inutile mettersi in viaggio senza il tagliando».