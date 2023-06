Prorogato per altri due anni il contratto di gestione della comunità di recupero Zero alla Glatad: spesa prevista di 237mila euro. Pubblicata nei giorni scorsi all’albo pretorio la determina della dirigente dell’Ast Macerata Daniela Corsi che ha dato corso appunto al rinnovo per altri due anni del contratto per l’esecuzione del servizio di gestione della comunità terapeutica “Zero” da parte dell’associazione Glatad Onlus di Tolentino, a decorrere dal prossimo 22 giugno. Glatad vinse, con un ribasso dello 0.8%, la gara bandita dall’allora Asur per tre anni con opzione di rinnovo per altri due anni. Ora la direzione Ast ha appunto ritenuto utile prorogare il contratto per i due anni previsti.

Il direttore del dipartimento Dipendenze Patologiche ha rappresentato l’esigenza di garantire per ulteriori 24 mesi il servizio di gestione della Comunità Terapeutica Diurna “Zero” «essendo necessario – è scritto nell’atto – supportare persone a forte rischio di emarginazione sociale, con dipendenze patologiche e comorbilità psichiatrica nonchè con situazioni abitative, lavorative e familiari estremamente problematiche». Il direttore ha anche dichiarato che, previa acquisizione della relazione del delegato del direttore della esecuzione del contratto, nei tre anni di gestione della comunità “Zero”, Glatad ha «dimostrato di svolgere il servizio in modo corretto e regolare, senza alcuna criticità».

(l. pat.)