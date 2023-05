Nelle Marche sono 200 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso con 70 automezzi, più di 200 gli interventi svolti nelle ultime ventiquattr’ore, maggiori criticità tra le province di Ancona, Macerata e Pesaro Urbino.

In supporto al dispositivo di soccorso locale sono stati inviati dal Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco, la regia di ogni emergenza nazionale, rinforzi in assetto alluvionale da Lazio e Toscana. A Belmonte Piceno i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina sulla Provinciale 45 per soccorrere due persone che erano rimasti bloccati con la loro auto tra due frane in movimento.