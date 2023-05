di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Chienti gonfio e carico d’acqua, sorvegliato speciale in attesa del passaggio della perturbazione. Non è tanto l’acqua che cade dal cielo a preoccupare, quanto quella che scorre lungo la terra e che a valle sta arrivando copiosa gonfiando gli argini del fiume Chienti e i torrenti e fossi di Civitanova. La situazione è sotto controllo al momento seppur Protezione civile, Comune e polizia municipale stia pattugliando le zone “sensibili”.

Seppure le condizioni al momento non sono quelle drammatiche che arrivano dalle immagini della Romagna, anche dai sindaci del nostro territorio è partito l’appello alla prudenza: rimanere in casa e non uscire, ripararsi ai piani alti delle abitazioni ed evitare di trovarsi in prossimità di fiumi e torrenti. Il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena ha alzato la soglia di guardia comunicando che il livello del fiume Potenza è sulla linea rossa e c’è il pericolo concreto di esondazione nelle prossime ore.

Da Civitanova per ora ancora nessun allarme: «Stiamo monitorando – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – il Chienti è già bello pieno ed altrettanto i fossi, tuttavia al momento non abbiamo criticità». Aspetto confermato anche dai vigili del fuoco che questa mattina non sono dovuti intervenire in abitazioni o luoghi pubblici per la pioggia caduta. Le previsioni meteo mantengono l’allerta fino al pomeriggio, anche se lungo la costa le precipitazioni dovrebbero andare scemando. Il letto del fiume scorre al momento regolarmente, è tracimato solo un po’ vicino alla superstrada, ma senza creare particolari problemi.