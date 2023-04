MACERATA - L'assessore interviene dopo la mozione presentata dalla consigliera del Pd: «Taccia l’amministrazione di “ignoranza" e “mancanza di scrupoli” quando invece già tre mesi fa avevamo piantato le 20 rose bianche». Poi attacca sull'ex ParkSì: «Hanno acquistato un parcheggio che era già del Comune e lo hanno lasciato con copiose infiltrazioni»

Ripristino del roseto dei Giardini Diaz a Macerata dedicato ai bambini ebrei usati come cavie e poi impiccati nel 1945. Ninfa Contigiani, consigliera del Partito Democratico, lo chiederà nel corso del Consiglio comunale che si svolgerà la prossima settimana.

La sua mozione non è piaciuta però all’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori che era già intervenuto. «La consigliera Contigiani taccia l’Amministrazione di “ignoranza” e “mancanza di scrupoli” ma, evidentemente, chi ignora e non sa cosa accade in città è proprio lei, prima firmataria di una mozione che chiede il ripristino del roseto dei Giardini Diaz dedicato ai bambini ebrei. Sono infatti passati ormai tre mesi da quando l’Amministrazione comunale ha piantato le venti rose bianche dedicate ai bambini ebrei (come visibile nelle foto) non appena iniziati i lavori per la Terrazza dei Popoli che permetteranno di riqualificare e valorizzare l’intera area all’interno di uno dei luoghi del cuore dei maceratesi»

Marchiori poi attacca sull’operazione dell’ex PakSì portata avanti dall’amministrazione Carancini: «L’ignoranza e la mancanza di scrupoli sono di chi, invece, ha acquistato un parcheggio che era già del Comune e lo ha lasciato all’attuale Amministrazione con copiose infiltrazioni che allagano lo spogliatoio degli autisti dell’Apm – ha concluso Marchiori -. Fortunatamente, grazie alla capacità degli Uffici e al lavoro dell’Amministrazione che hanno permesso di attrarre, complessivamente, per la città, fondi e finanziamenti per oltre 80 milioni di euro, siamo riusciti a progettare e finanziare interamente l’intervento alla Terrazza del Popoli con i fondi Pnrr».