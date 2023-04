MACERATA - Secondo l'amministrazione, che lo ripete da tempo, il numero dei volatili si è ridotto di molto, ma la spesa per le varie attività resta alta e aumentano anche i punti di intervento

I piccioni del centro storico di Macerata sembrano destinati all’estinzione, in effetti da tempo il Comune scrive negli atti che le iniziative adottate hanno ridotto il loro numero del 50%, ma i costi per il mangime antifecondativo e le prestazioni d’opera aumentano e così pure i punti di cattura. Quale che sia la situazione reale. il Comune ha appena pubblicato una determina che rinnova anche per il 2023 l’azione per limitare la proliferazione dei piccioni.

Il dirigente dei Servizi tecnici del Comune rileva che «i tecnici dell’Ufficio Ambiente e Tutela del Benessere Animale, hanno svolto il censimento annuale della popolazione dei piccioni nel centro storico, valutando una riduzione molto significativa della loro presenza, stimabile nella misura di oltre il 50% rispetto alla precedente rilevazione, dovuta alla distribuzione del mangime antifecondativo». Il trattamento viene svolto dal 2016 mediante distribuzione, a cura del Cosmari, di idonee quantità di mangime antifecondativo in cinque postazioni del Centro storico (piazza della Libertà, piazza San Vincenzo Maria Strambi, piazza Mazzini, piazza Vittorio Veneto e via Garibaldi), in cinque giorni della settimana, alle circa, dalla primavera all’autunno.

Dallo scorso anno l’azione è stata estesa anche alle zone esterne al centro storico in nove postazioni affidando il servizio per 8 postazioni, alla cooperativa Risorse e per la postazione nei pressi di Villa Cozza all’Ircr che lo svolge gratuitamente. Il costo complessivo dell’operazione è stimato in circa trentamila euro per il 2023: 26mila il costo della manodopera e circa 4mila per il mangime.

