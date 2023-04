FESTIVAL - Dal 2 al 7 maggio tanti eventi in programma. Ci saranno, tra gli altri, Concita De Gregorio, Erri De Luca, Giovanni Floris, Paolo Nori, Rosella Postorino, Giordano Bruno Guerri. Il tema di quest'anno è "I mostri". Il sindaco Parcaroli: «Manifestazione che è in grado di coniugare qualità e capacità di attrarre interesse. Un volano per il turismo». L'assessore Riccardo Sacchi: «Tanti importanti ospiti che animeranno la città favorendo il confronto, la conoscenza e la promozione dell’immagine del nostro territorio»

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Cinquanta appuntamenti spalmati su quattordici luoghi diversi, la passerella dei finalisti del Premio Strega per il terzo anno consecutivo, la presenza di giornalisti e scrittori del calibro di Concita De Gregorio, Erri De Luca, Giovanni Floris, Paolo Nori, Rosella Postorino, Giordano Bruno Guerri, Licia Troisi, Gianluigi Nuzzi e Loredana Lipperini, ci sarà anche il premio Oscar Dane Ferretti, e saranno coinvolte le scuole con oltre mille studenti con un concorso a loro dedicato.

Sono i numeri che crescono ogni anno di più di “Macerata Racconta”, la dodicesima edizione del festival letterario in programma dal 2 al 7 maggio in città, organizzato dell’associazione Contesto in collaborazione con il Comune e l’Università di Macerata, con il patrocinio della Regione, dell’Accademia di Belle Arti, del Garante regionale dei diritti della persona, della Confartigianato Macerata-Ascoli-Fermo e con il contributo privato di Coop alleanza 3.0, Bper Banca e Apm. Gli eventi in programma, tutti gratuiti, si svolgeranno prevalentemente in centro storico occupando diversi luoghi tra i quali il teatro Lauro Rossi, il teatro della Filarmonica, il cinema Italia, le sale auditorium e Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, la Galleria Antichi Forni e le librerie maceratesi.

Alla presentazione di questa edizione hanno partecipato stamattina nell’auditorium della Mozzi Borgetti il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi, il direttore artistico della manifestazione Giorgio Pietrani, la delegata dal rettore di Unimc Lina Caraceni, il presidente di Apm Gianluca Micucci Cecchi, Giuseppe Brambatti per Bper banca, Riccardo Sinigallia della società Filarmonica Drammatica e Meri Marziali della Coop Alleanza. «Si tratta di un palcoscenico di grandissima qualità per la presenza contemporanea di editori, scrittori e giornalisti di primissimo livello – ha detto il sindaco Parcaroli -. Ci sono 50 appuntamenti in una settimana e cercherò di essere presente in più occasioni agli eventi. Si tratta di una manifestazione che è in grado di coniugare qualità e capacità di attrarre interesse, di suscitare riflessioni e di catalizzare il coinvolgimento di appassionati e non rappresentando anche un volano turistico per l’intero territorio con appuntamenti di caratura nazionale».

Partner di rilievo la Regione: l’assessora alla Cultura Chiara Biondi ha inviato un messaggio nel quale sottolinea come «Macerata Racconta è uno dei festival di rilievo nella nostra regione e ha il pregio di coinvolgere i giovani e le scuole. Sono tanti i nomi di giornalisti, scrittori, filosofi ed accademici che prenderanno parte anche a questa edizione che verterà sul tema “I mostri”. Ma quel che vorrei sottolineare è il coinvolgimento dei giovani, con il Premio Macerata Racconta Giovani di scrittura creativa e il coinvolgimento delle scuole. E’ molto importante che le iniziative culturali dedichino attenzione anche a loro».

Che Macerata Racconta abbia un suo rilievo di livello nazionale lo indica il fatto che per il terzo anno consecutivo ci sarà lo Strega tour, promosso da Fondazione Bellonci, Strega Alberti Benevento spa e Bper Banca, che farà tappa al festival, l’unica nelle Marche, il 7 maggio alle 17,30, per presentare i dodici candidati del più prestigioso premio letterario d’Italia, con la sola assenza dell’autrice Ada D’Adamo, recentemente scomparsa, che sarà rappresentata per l’occasione dall’autore e critico letterario Davide Orecchio. «Basta questa anteprima del premio Strega a validare la qualità dell’evento – ha ribadito l’assessore Riccardo Sacchi – non capita neppure in città più grandi della nostra di ospitare un tale appuntamento. Macerata Racconta, subito dopo le audizioni di Musicultura, rappresenta il secondo grande evento che apre la stagione che proseguirà a maggio con le finali di Musicultura e poi con la stagione lirica. Arriveranno in città tanti ospiti di fama nazionale che la animeranno favorendo il confronto, nonché la crescita e la valorizzazione, oltre che l’incoming turistico, la conoscenza e la promozione dell’immagine, del nostro territorio».

Il titolo di questa edizione di Macerata Racconta è “I mostri”, tema che è stato ripreso anche da altri festival in questo 2023. «I mostri ci accompagnano fin dall’infanzia, abitano i nostri sogni e i nostri incubi – ha detto il direttore artistico Giorgio Pietrani -. Nel tempo, crescono e mutano insieme a noi assumendo via via le sembianze di ciò che più temiamo. Tuttavia, risalendo alle origini del termine, vediamo che il termine “monstrum” significa prodigio e che a sua volta deriva da “monere” – ammonire -, questo ci insegna che “il mostro” è in realtà un essere straordinario, fuori dal comune che nel suo “mostrarsi” apre una soglia sull’ignoto offrendoci la possibilità di scegliere se oltrepassarla, ampliando così la nostra conoscenza e la nostra abilità, o perseverare nell’immobilità restando confinati nei nostri timori, nelle nostre diffidenze».

Tra gli altri questi gli appuntamenti da non perdere: 2 maggio alle 21,15 si parte con il generale Luigi Chiapperini e lo storico Gastone Breccia due esperti di conflitti per fare il punto sulla guerra che è tornata ad affacciarsi in Europa con l’invasione Russa dell’Ucraina. Il 3 maggio alle 18,30 con Giuseppe Bommarito, l’avvocato e scrittore ci riporta a fare i conti con una strage di mafia pressoché dimenticata e alle 21,15 Gianluigi Nuzzi, il giornalista, famoso per le sue inchieste sul Vaticano, questa volta punta il dito sui “predatori” analizzando diversi fatti della recente cronaca nera. Il 4 maggio alle 21,15 con Concita De Gregorio e Erica Mou un racconto, in forma di immaginarie e particolari orazioni e invettive, di straordinarie donne, forse arrivate troppo presto rispetto ai tempi, alle convenzioni, alla società. Il 5 maggio alle 18,30 con Giovanni Floris il noto giornalista si cimenta in un originale giallo, con toni di commedia, che si snoda attraverso il pensiero e gli autori di un secolo di letteratura e alle 21,15 con Giordano Bruno Guerri, l’eclettico autore e studioso, nonché direttore del Vittoriale degli italiani, racconta la vita di Gabriele D’annunzio come fosse un’opera d’arte. Il 6 maggio alle 17,30 con Gabriella Genisi la creatrice della serie di romanzi che hanno per protagonista il vicequestore Lolita Lobosco e alle 21 con Dante Ferretti il tre volte premio Oscar si racconta, dagli inizi nella bottega artigiana fino ai successi a Hollywood, dando vita al suo mondo immaginifico.

Macerata Racconta propone anche molte attività per le scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola primaria fino all’università. Il principale appuntamento è rappresentato dal Premio Macerata Racconta Giovani, giunto alla sua nona edizione, che per la sezione scrittura vede competere circa 900 allievi e allieve, delle classi IV e V delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado di Macerata e provincia. Per la sezione Booktrailer, invece, si sfideranno oltre 200 studenti che frequentano il Corso di Letteratura per l’Infanzia di Scienze della Formazione Primaria, dell’Università di Macerata. Al Premio si aggiungono dieci incontri e laboratori che si svolgeranno in classe permettendo agli alunni e alle alunne di incontrare autori e autrici come Giovanni Floris, Elvira Mujcic, Francesco Maggio, Mario Di Vito, Ivan Sciapeconi, Alessandro Riccioni, Chiara Ficarelli, Luca Tortolini e Meri Bracalente.

Il programma completo è consultabile sul sito www.macerataracconta.it.



