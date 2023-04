MACERATA - Il consigliere Alberto Cicarè chiede uno spazio più verde e accogliente. Manifestazione di protesta martedì alle 18, annunciata anche una raccolta firme nel tentativo di bloccare il progetto dell'assessore Iommi: «Abbiamo bisogno di un altro spazio vuoto, impermeabile, assolato, nel nostro centro storico?»

II consigliere comunale di Strada Comune Potere al Popolo Alberto Cicarè grida allo scandalo per il progetto di riqualificazione di largo Donatori del sangue, che diventerà largo Li Madou, ed invita alla mobilitazione per martedì prossimo, alle 18 negli spazi al centro del caso. Il progetto in questione, presentato dall’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi, è finanziato per 656mila euro con fondi Pnrr che prevedono “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

Cicarè non contesta la necessità di mettere mano al luogo: «Un intervento di riqualificazione di Largo Donatori del Sangue – scrive il consigliere – è accettabile, anzi auspicabile; oggi effettivamente non è un posto accogliente: la sua struttura, l’arredo urbano carente, la manutenzione distratta lo rendono uno spazio poco invitante e quindi poco frequentato. Ma non dobbiamo dimenticare che Largo Donatori del Sangue è anche l’unico spazio con verde pubblico all’interno del centro storico della città. Quindi, un intervento di riqualificazione può essere l’occasione per una reale rigenerazione verde dello spazio, che potrebbe in questo modo rappresentare un simbolo della lotta al cambiamento climatico nel cuore della città, oltre che un luogo bello, accogliente, un posto dove stare al fresco nei giorni di grande caldo che ci aspettano».

I punti dolenti secondo Cicarè: «Il progetto esecutivo approvato dalla giunta di Macerata non va incontro a queste aspettative, anzi sembra uno schiaffo alle richieste di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell’attrattività dello spazio urbano. Verranno tagliate tutte le piante presenti sulla piazza, ad eccezione dei due grandi cedri centrali. Verrà realizzata una pavimentazione in pietra e un’aiuola centrale, mentre spazi con una vegetazione indefinita sono destinati ai bordi. In base a quale analisi ambientale è stata presa la decisione di eliminare tutti gli alberi esistenti, anche quelli in salute, tranne i due cedri? Come sarà il nuovo verde previsto in sostituzione di quello ora presente? Quali soggetti sono stati consultati prima di stravolgere un pezzo così importante del centro storico? O c’è semplicemente la volontà di riproporre un vecchio pallino dell’assessore Iommi? Abbiamo bisogno di un altro spazio vuoto, impermeabile, assolato, nel nostro centro storico? Lì vicina c’è la Loggia del grano come spazio aperto, ci sarebbe piazza della Libertà, se non fosse occupata dalle auto».

La tutela del verde: «La peculiarità di questo spazio è proprio il suo verde, che nel progetto di piazza Li Madou verrebbe fortemente ridotto a favore di una spianata di pietra. Sarebbe questo il posto accogliente per gli studenti universitari, per i turisti, per le famiglie residenti in centro? Se è giusto riqualificare questo luogo, non è bene passare a uno spazio che inviti alla sosta e al passeggio sotto gli alberi, con un arredo urbano e una vegetazione di pregio, magari ispirati al mondo orientale? Quale rigenerazione urbana otterremo con la realizzazione di questo progetto? Chi vivrà veramente questo spazio vuoto? Chiediamo ai cittadini di esprimersi e valutare l’opportunità di chiedere all’Amministrazione di ripensarci, modificare il progetto esecutivo, magari adottando quella visione che noi proponiamo in alternativa: più verde, più accessibilità, più vita agli spazi. Per questo la Casa del Popolo di Macerata invita la cittadinanza alla presentazione delle nostre osservazioni al progetto presentato dall’Amministrazione comunale e del nostro progetto alternativo, per il quale cominceremo a raccogliere le firme. L’appuntamento è per martedì 18 aprile alle18 in Largo Donatori del Sangue».