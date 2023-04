MACERATA - Il punto dell'assessore Paolo Renna sulla manutenzione delle 65 aree verdi attrezzate sul territorio comunale per un totale di 990.000 metri quadri: «L’amministrazione ha stanziato quest’anno più risorse. Per quanto riguarda i giochi puntiamo all'integrazione ludica tra tutti i bambini»

di Mauro Giustozzi

Primavera nel segno di manutenzioni straordinarie e ordinarie del verde pubblico in vista di una bella stagione che tarda ad arrivare visto il meteo di questi giorni. Comunque il Comune di Macerata si porta avanti con interventi che in queste settimane stanno interessando sia i giardini pubblici che viali e rotatorie del capoluogo. Sfalcio e taglio d’erba, potature alberi, manutenzioni staccionate vedono in azione sia gli operai comunali che gli addetti delle ditte che hanno in appalto il servizio. A tal proposito attraverso una determina firmata dal dirigente comunale dei Servizi tecnici, Tristano Luchetti, l’amministrazione ha varato una manutenzione straordinaria del verde da effettuare in economia tramite affidamento diretto. Stanziati complessivamente 29.890 euro che sono stati suddivisi in quattro interventi: 10.370 euro affidati alla ditta Impresa Servizi Ambientali (manutenzione di vegetazione arborea), 10.370 euro all’impresa Palmieri Alfredo (manutenzione di vegetazione arborea su aree impervie), 6.710 euro ditta Elia Savi (potatura consolidamento di querce secolari), 2.440 euro alla società Coveco srl (manutenzione straordinaria staccionate).

«Quello che è partito da qualche settimana – afferma l’assessore comunale a Decoro e parchi pubblici, Paolo Renna – è il primo taglio che effettuiamo sui cinque previsti ogni anno, una manutenzione ordinaria che svolgiamo abitualmente parte con i nostri operai e per quanto riguarda i parchi più grandi con le ditte che hanno in appalto il lavoro. Il primo taglio è sempre il più critico, in quanto non si riesce a programmare come e quanto può crescere l’erba. Quest’anno è cresciuta decisamente più rapidamente rispetto al passato e quindi siamo già intervenuti con questo primo sfalcio a cui seguirà poi il secondo che sarà una sorta di finitura che verrà effettuata anche in base alla ricrescita dell’erba. Diciamo che di norma un paio di tagli li facciamo in primavera, un altro più in là e l’ultimo viene effettuato a fine novembre prima dell’inverno. L’amministrazione ha stanziato quest’anno più risorse per le manutenzioni del verde e dei parchi, con quasi tutto l’avanzo di bilancio che è stato indirizzato verso le manutenzioni che mette assieme sia il verde che i giochi dei parchi pubblici». Va ricordato come siano 65 le aree verdi attrezzate sul territorio comunale e la manutenzione copre circa 990.000 metri quadri di verde pubblico da curare. Particolare attenzione viene posta poi anche sui giochi presenti nei vari giardini pubblici della città, con un’assidua opera di riparazione quando si registrano danni che di completa sostituzione delle aree giochi.

«Per quanto riguarda i parchi giochi -continua Paolo Renna- voglio ricordare che siamo intervenuti nel ripararne alcuni che erano stati danneggiati ai Giardini Diaz e stiamo programmando anche la sostituzione e il rinnovamento di quelli oramai usurati che sono in altre aree verdi della città. Il primo intervento riguarderà i giardinetti prospicenti la chiesa Santa Madre di Dio che verrà completamente rinnovato grazie a dei fondi che arrivano dalla Regione, poi c’è in previsione il rifacimento dell’area verde all’Helvia Recina, nei pressi della gradinata, con fondi che giungeranno da un bando ministeriale. Il desiderio dell’amministrazione è anche quello di mettere mano ai giardinetti di via Spalato, accanto alla pista di pattinaggio, che necessitano di una riorganizzazione. Per quanto riguarda le frazioni al primo posto c’è tutta la zona di Piediripa che si trova in prossimità della croce che confina con la strada Carrareccia, un’area verde dove sarà indispensabile effettuare una manutenzione straordinaria. Ricordo infine che Giardini Diaz, rione Vergini, Fontescodella e Sasso d’Italia potranno contare su fondi stanziati con la Rigenerazione urbana che vale 1,5 milioni di euro, con lavori che saranno appaltati tra questo e il prossimo anno e che porteranno ad un netto miglioramento di questi grandi polmoni verdi della città».

Tra le novità che saranno portate nei giochi per i bambini che verranno sostituiti con questi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria quelli di essere completamente inclusivi, consentendo a bimbi disabili e normodotati di poter giocare insieme. «Puntiamo molto su questa integrazione ludica tra tutti i bambini – conclude l’assessore Renna- attraverso l’installazione di giochi inclusivi che consentono di far socializzare tutti i bambini che frequentano i giardini pubblici. In particolare anche ai Giardini Diaz si sta procedendo in questa direzione con giochi che saranno totalmente inclusivi. Infine si lavorerà anche alla creazione di aree fitness a Sasso d’Italia e Fontescodella, come già avvenuto ai Giardini Diaz col sistema calisthenics che verrà installato pure ai giardini delle Vergini».