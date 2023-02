In arrivo aria artica con vento e neve

LA PROTEZIONE CIVILE ha diramato l’allerta per tutta la giornata di domani prevedendo nevicate sopra i 500 metri nel settore centro nord delle Marche, in quello meridionale solo sopra gli 800 metri. Pioggia e raffiche fino a burrasca lunga costa

Dopo giorni caratterizzati da temperature primaverili, che hanno ‘riscaldato’ la settimana di Carnevale, da domani torna il maltempo nelle Marche. La Protezione Civile regionale emesso l’allerta meteo per tutta la giornata di domenica 26 febbraio prevedendo neve sopra i 500 metri nel settore centro settentrionale. Nel pomeriggio le nevicate potrebbe riguardare anche il settore meridionale della regione, compreso l’Alto Maceratese, attorno ai 1000 metri per poi scendere in serata fino a 800 metri.

La discesa di una massa d’aria fredda sull’Europa centro orientale e la presenza di una depressione nel Mediterraneo occidentale daranno luogo ad una linea frontale fredda stazionaria sull’Italia centrale con interessamento della costa della nostra regione. Lungo il litorale venti da nord est con intensità media di vento moderato o teso e raffiche fino a burrasca. Il mare sarà molto mosso od agitato.