MALTEMPO - Precipitazioni in diversi comuni del Maceratese, dove la cumulata varia dai pochi centimetri delle quote più basse agli oltre 20 che si registrano in alta collina

La neve è tornata a cadere dalla serata di ieri in tutto l’entroterra a partire da Tolentino, passando per San Severino, Camerino ed i comuni dell’entroterra montano, dove la cumulata varia dai pochi centimetri delle quote più basse, agli oltre 20 centimetri si registrano a quote di alta collina.

Scuole chiuse oggi in vari comuni a partire da Tolentino che aveva emesso l’ordinanza ieri sera (leggi l’articolo), San Ginesio, Colmurano, Loro, Mogliano, Urbisaglia, Sarnano, Penna San Giovanni, Gualdo, Monte San Martino, Caldarola, Belforte, Cessapalombo, Pieve Torina e Camerino, mentre Unicam fa sapere che le strutture resteranno aperte e le attività didattiche previste si svolgeranno regolarmente.

La viabilità non fa registrare criticità e le strade sono pulite e perfettamente transitabili. Il maltempo questa mattina ha concesso una tregua, ha smesso di nevicare a bassa quota, dal pomeriggio la situazione meteo dovrebbe migliorare ovunque. La maggiore insidia è il ghiaccio sulle strade, per la notte sono previste temperature sotto lo zero.