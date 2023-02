MALTEMPO - Nella città costiera le precipitazioni sono durate circa un'ora, anche se chiaramente si è trattato di pochi fiocchi neanche in grado di imbiancare i tetti delle case. Neve anche nell'entroterra. L'avviso di condizioni meteo avverse emanato ieri dalla Protezione civile è valido sino alla mezzanotte di oggi

Fiocchi in provincia, puntuale come prevista dall’avviso di condizioni meteo avverse emanato ieri dalla Protezione civile, valido sino alla mezzanotte di oggi, è arrivata la neve nel Maceratese. Anche a Civitanova, intorno alle 8, sono iniziate le prime precipitazioni durate circa un’ora, anche se chiaramente si è trattato di pochi fiocchi, neanche in grado di imbiancare i tetti delle case. Alle 8,40 nel capoluogo sono caduti i primi fiocchi, qualche minuto prima nell’entroterra l’inizio delle precipitazioni.

L’ondata di aria gelida in arrivo dalla Russia sta portando temperature minime in picchiata. Sono i quadranti tra la fascia costiera e la media collina delle Marche quelli dove la neve è annunciata con accumuli di neve di 5 centimetri fino a 100 metri di altitudine e di 10 centimetri tra 100 e 300 metri, stando alle previsioni della Protezione civile. Le nevicate dovrebbero interessare oggi soprattutto le province di Fermo e Ascoli, l’entroterra sud del Maceratese e il Montefeltro e sono previste oltre che nell’arco della giornata odierna, anche per domani.

Proprio per questo, Aspi ha deciso di annullare alcune chiusure notturne di caselli dell’A14 previste da giorni per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Visto il peggioramento delle condizioni meteo e le previsioni che parlano di nevicate anche a bassa quota, è stato annullato lo stop in programma per stasera, dalle 22 fino alle 6 di domani, che era previsto per il casello di San Benedetto, in uscita per chi proviene da Ancona. Analoghe chiusure erano previste nelle notti di giovedì e venerdì per le stazioni di Fermo-Porto San Giorgio e poi a Pineto, in Abruzzo.

Qui sotto le foto di Federico De Marco per le vie di Civitanova