Pieve Torina: nuovo mezzo spazzaneve

IL SINDACO Alessandro Gentilucci comunica l'acquisto di un trattore Class Arion 410, per agevolare il lavoro degli operatori comunali

Potenziato il parco macchine del Comune di Pieve Torina con l’acquisto di un nuovo trattore, un Class Arion 410, per agevolare il lavoro degli operatori comunali. Si tratta di un mezzo molto versatile utilizzabile sia come spazzaneve d’inverno, in grado di raggiungere anche le abitazioni più lontane, che per lo sfalcio dell’erba d’estate. «Da una parte cerchiamo di rendere il lavoro dei nostri operai meno complicato, soprattutto nelle situazioni di difficoltà come nel caso di precipitazioni nevose, dall’altra vogliamo assicurare un servizio ancor più puntuale» sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci.