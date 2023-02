Neve, Tolentino chiude le scuole

ORDINANZA emessa in tarda serata dal sindaco Mauro Sclavi

Neve a Tolentino, il sindaco Mauro Sclavi in tarda serata ha deciso di chiudere le scuole. Questa la comunicazione dell’amministrazione comunale: “Si comunica che il sindaco Mauro Sclavi, sentita la sala operativa della Protezione Civile e visto il perdurare delle cattive condizioni meteorologiche, ha disposto con una ordinanza la chiusura di tutte le scuole del territorio di Tolentino, compresi gli asili nido, per la giornata di giovedì 9 febbraio 2023.

Infatti, visto che il territorio del Comune di Tolentino è interessato da un’abbondante nevicata che sta assumendo proporzioni notevoli non solo sulle alture ma anche nel centro abitato e visto che le previsioni indicano che tale situazione si protrarrà anche per la giornata di domani giovedì 9 febbraio, considerato che, di conseguenza, i mezzi incontrano notevoli difficoltà di circolazione è stata ravvisata la necessità di ordinare la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e pertanto il sindaco, secondo quanto stabilito dalla normativa ha emesso una ordinanza con la quale è disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e del CentroArancia nel territorio del Comune Tolentino per giovedì 9 febbraio 2023”.