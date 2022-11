RIPE SAN GINESIO - Completato il primo intervento di demolizione e ricostruzione di immobile privato in paese. Il vice sindaco Pierino Gasparrini: «Confidiamo che tutti gli edifici danneggiati con cantieri ancora in corso possano procedere celermente con la stessa efficienza»l

Rientra nella propria abitazione una famiglia residente a Ripe San Ginesio, le chiave consegnate alla 92enne padrona di casa. L’inagibilità dell’immobile era stata dichiarata a seguito delle scosse sismiche iniziate il 24 agosto 2016. Interessata da un intervento di demolizione e ricostruzione, portato a compimento nei tempi stabiliti, l’abitazione è stata “inaugurata” alcuni giorni fa, alla presenza delle istituzioni locali, rappresentate dal vice sindaco Pierino Gasparrini, dai responsabili dell’Ufficio tecnico e dell’Ufficio sisma comunali, dal coordinatore del progetto, Rossano Paoloni.

«Proprio il tecnico rivolge un particolare ringraziamento al proprietario dell’immobile per l’opportunità ricevuta, così come alle imprese coinvolte, che hanno lavorato con precisione e puntualità – si legge in una nota del Comune -. L’Amministrazione Comunale è molto soddisfatta dell’intervento eseguito, anche in considerazione del rientro nell’abitazione di una arzilla 92enne, che ha posto fine al disagio causatole dall’uscita forzata dalla propria residenza».

«Assisto con grande soddisfazione alla consegna delle chiavi dell’abitazione ai legittimi proprietari – sottolinea il vice sindaco Pierino Gasparrini-. Il sisma è stato un evento traumatico per tutti, particolarmente per coloro che, ormai anziani, si sono trovati costretti a lasciare le proprie case e le proprie abitudini. Questo è il primo intervento di demolizione totale e ricostruzione del nostro Comune portato a compimento con efficienza e rapidità, che si aggiunge agli altri interventi minori oggetto di riparazione, che si sono già conclusi. L’Amministrazione confida che tutti gli edifici danneggiati con cantieri ancora in corso possano procedere celermente con la stessa efficienza».