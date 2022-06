Credito d’imposta sisma

«Una criticità assoluta,

segnata da ritardi e burocrazia»

IL SEGRETARIO provinciale di Confartigianato Giorgio Menichelli punta i riflettori sui ritardi legati al rimborso degli investimenti che 120 aziende maceratesi hanno effettuato un anno fa e per il quale attendono un incentivo del 45 percento dell'importo totale. «I rimborsi servono alle aziende per reinvestire ed essere competitive, dovremmo finalmente essere arrivati all’ultimo miglio». La testimonianza della Adriatica Chiusure di Cingoli

29 Giugno 2022 - Ore 19:15 - caricamento letture

di Giulia Sancricca

«Un lungo percorso durato un anno, fatto di ritardi e burocrazia». Il segretario provinciale di Confartigianato Macerata, Giorgio Menichelli, si riferisce al credito d’imposta sisma per gli investimenti del 2021 per il quale le aziende maceratesi stanno ancora aspettando il rimborso del 45 percento della spesa effettuata.

«Il credito d’imposta è stata una criticità assoluta – dice Menichelli – dovremmo finalmente essere arrivati all’ultimo miglio. Abbiamo almeno 120 imprese che stanno aspettando il via libera all’erogazione dei fondi da parte dell’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’assenso europeo del provvedimento. Per quanto ci riguarda, nella nostra provincia sono stati investiti oltre dieci milioni di euro, per una restituzione del credito d’imposta pari a 4,5 milioni (45 percento). Il 3 giugno scorso, la Commissione europea ha finalmente dato l’assenso alla misura e tre giorni dopo è arrivata una circolare dell’Agenzia delle Entrate che stava modificando l’aspetto tecnico. Noi continuiamo a sollecitare l’Agenzia delle Entrate e pare che il 30 giugno avverrà l’adeguamento del software dove poter caricare le spese effettuate dalle imprese: a quel punto sapremo come caricarle ed entro quale scadenza. Inizialmente – spiega – si parlava del 30 giugno come termine ultimo, ma su questo vogliamo tranquillizzare gli associati poiché i tempi saranno più lunghi».

Ritardi che però hanno creato apprensione tra le imprese maceratesi: «Le aziende fanno fatica a capire i problemi che ci sono stati quando aspettano rimborsi su investimenti fatti un anno fa», aggiunge Menichelli. Per quanto riguarda i ritardi, secondo il segretario provinciale sono relativi «alle procedure normative nazionali, alla richiesta alla Comunità economica del via libera al procedimento, all’invio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea. Abbiamo tutta una serie di date marcate e certificate che partono dal 2021 – sottolinea – ma gli ultimi due mesi sono stati un po’ frenetici per far sì che le imprese prendano i fondi. Prima riescono ad ottenerli e prima possono investire nel 2022 ed essere competitive».

Ne è la prova Walter Bruno, titolare della Adriatica Chiusure di Cingoli. «Quando ci è arrivata, da parte della nostra associazione di categoria, la richiesta di documentare le spese fatte ci siamo fati trovare pronti per caricare le pratiche, ma nella piattaforma non riusciamo ancora ad inserire i moduli – spiega – Si brancola ancora nel buio e siamo in trepidante attesa poiché abbiamo fatto investimenti importanti per circa 200mila euro. Abbiamo voluto puntare sull’efficientamento della sicurezza, rinnovando anche il parco delle saldatrici e collegandole in rete. L’occasione per noi è stata ghiotta – ammette – per poter tenere il passo con la tecnologia. Quanto recupereremo con il credito di imposta – dice – è già stato investito in nuove assunzioni. I risparmi fiscali ottenuti fino ad oggi ci sono sempre serviti per dare nuove possibilità ai lavoratori e al territorio: anche quest’anno abbiamo assunto nuove persone. Abbiamo fatto un investimento di fiducia nei confronti del nostro Stato – conclude- , anticipando tutto nella speranza di poter rientrare in determinati costi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA