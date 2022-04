«Fondo aggiuntivo per non fermare

i cantieri delle opere pubbliche»

RICOSTRUZIONE - Ad Esanatoglia l’assessore regionale Guido Castelli ha illustrato ulteriori stanziamenti che integrano le risorse finanziate con l’Ordinanza commissariale 109

22 Aprile 2022 - Ore 12:57 - caricamento letture

“Sisma 2016, la Ricostruzione ed il finanziamento delle opere pubbliche”, questo il titolo dell‘incontro che si è svolto questa mattina al teatro comunale di Esanatoglia alla presenza dell’assessore regionale alla Ricostruzione Guido Castelli, del Sub Commissario straordinario Gianluca Loffredo e del sindaco di Esanatoglia Luigi Nazzareno Bartocci e di Fiuminata Vincenzo Felicioli e di diversi primi cittadini del Mmaceratese.

«Abbiamo voluto effettuare questo incontro tecnico – ha sottolineato Castelli – per approfondire un tema molto specifico che riguarda l’inadeguatezza degli stanziamenti approvati e disposti nell’Ordinanza 109 riservata alle opere pubbliche. In questa Ordinanza del 2020 molte opere erano state sottostimate rispetto ai reali fabbisogni finanziari che si sono poi determinati all’esito della progettazione reale. Da questo punto di vista abbiamo sollecitato il Commissario a trovare una soluzione che è quella di creare un fondo aggiuntivo che si integra all’Ordinanza 109 da cui attingere volta per volta e in grado di non inibire l’avvio dei lavori».

«L’Ordinanza 109 – ha rimarcato Loffredo – non prevedeva un fondo di accantonamento in quanto i progetti sono partiti da stime parametrali rispetto al dettaglio dei prezzi. Questo fondo aggiuntivo è un punto di arrivo per le altre Ordinanze che verranno riguardanti le opere pubbliche. Sicuramente questo provvedimento offrirà ulteriore accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA