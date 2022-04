Cimitero di Castelsantangelo,

finanziato il piano di ricostruzione

SISMA - Le opere si concluderanno in 550 giorni. Il sindaco Mauro Falcucci: «Parte un'opera che tutti attendevamo»

Cimitero devastato dal sisma, approvato e finanziato il piano per la ricostruzione ed il miglioramento. Una buona notizia per Castelsantangelo che vedrà preso iniziare i lavori tanto attesi, il cui processo di ricostruzione è iniziato nel maggio 2018. Il cimitero risale ad un periodo compreso fra la fine del 19esimo secolo e l’inizio del successivo ed è stato ampliato nel corso del biennio 1982-1983.

Sono stati stanziati 1 milione e 259mila euro di cui l’importo del contratto comprensivo di oneri sicurezza è di 719.218 euro. È prevista l’ultimazione dei lavori in 550 giorni. «Parte un’opera che tutti, per ovvie ragioni, attendevano e come amministrazione siamo impegnati per consegnarla prima possibile rispettandone i tempi previsti» dice il sindaco Mauro Falcucci. Attualmente tutte le opere pubbliche in carico all’Area Tecnica del Comune in qualità di Soggetto Attuatore sono state istruite e le procedure tecniche e amministrative per gli affidamenti dell’attività di progettazione sono state completate. Un grande impegno di tutto il personale dell’Area Tecnica di un piccolo Comune che con impegno quotidiano, passione e professionalità ogni giorno porta avanti una sfida importante per la Ricostruzione post-Sisma 2016 riservando sempre una particolare attenzione ai rischi presenti sul territorio. Nel Comune è stata anche ripristinata l’intera rete viaria, affidata ad Anas quale soggetto attuatore.

