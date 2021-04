Covid, sette morti nelle Marche

A Morrovalle deceduta una 92enne

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Avevano tutti patologie pregresse secondo quanto riportato dalla Regione, l'anziana era ricoverata nella residenza Valdaso

21 Aprile 2021 - Ore 18:01 - caricamento letture

Sono 7 le persone positive al Covid che sono morte nelle ultime 24 ore nelle Marche. A riportarlo il Servizio sanità nel bollettino quotidiano. In provincia di Macerata ha perso la vita una donna di 92 anni di Morrovalle, che era ricoverata alla residenza Valdaso. Le altre vittime sono un 70enne di Pesaro, un 59enne di Cerreto d’Esi, una 76enne di Fabriano, una 89enne di Serra De’ Conti, un 81enne di Fermo e 66enne di Cossignano, avevano tutti patologie pregresse secondo quanto riportato dalla Regione. Salgono così a 2.885 le vittime della pandemia nelle Marche (1.622 uomini e 1.263 donne), l’età media è di 82 anni e nel 97,1% dei casi avevano patologie pregresse. Non compare nell’elenco Lando Borri, di San Severino, deceduto oggi al Covid center e non ancora inserito tra le vittime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA