Ginnastica per la mente degli anziani: partono i laboratori gratuiti. L’iniziativa del comune di Corridonia, in collaborazione con l’Ambito territoriale sociale 15, la Cooperativa sociale “Il Faro” e l’associazione “Cambiamenti”. Via libera a una serie di laboratori gratuiti di stimolazione cognitiva specificamente pensati per persone anziane con lievi disturbi cognitivi. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Time to Care”.

I laboratori nascono con l’obiettivo di offrire un supporto concreto alla cittadinanza, proponendo attività semplici e piacevoli per mantenere attiva la memoria, favorire l’autonomia e rafforzare il benessere psicofisico generale. Attraverso un percorso fatto di esercizi mirati e momenti di socializzazione, i partecipanti saranno guidati dal personale esperto di “Cambiamenti” in un ambiente stimolante e inclusivo.

Le attività si svolgeranno al Cag “Pippo per gli amici” in via Don Bosco, a Corridonia. Gli incontri sono organizzati in due turni: il primo gruppo farà attività dalle 10 alle 11 e il gruppo 2 dalle 11 alle 12.

Il percorso si articolerà in nove appuntamenti, sempre di lunedì: il 20 e il 27 aprile, il 4, 11, 18, 25 maggio, e infine 1, 8, 15 Giugno. Gli orari per i due gruppi rimarranno gli stessi.

La partecipazione ai laboratori è completamente gratuita. Per ricevere maggiori informazioni o per procedere all’iscrizione, i cittadini interessati possono contattare il numero 392 1959651 (disponibile anche tramite messaggio Whatsapp).

«Prende il via un progetto di grande importanza – ha detto l’assessore ai Servizi sociali Nelia Calvigioni – organizzato e promosso dall’Ambito territoriale sociale. Un percorso fatto di piccoli gesti quotidiani che aiutano la mente a restare viva, curiosa e coinvolta».