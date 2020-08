COVID, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE - Di questi 159 sono i contagiati nelle prime due settimane di agosto. Ventotto i casi nel Maceratese nell'ultimo mese e mezzo. Dal 30 giugno sono più che raddoppiate in regione le persone che si trovano in isolamento domiciliare

Il 25 febbraio è il giorno in cui nelle Marche si è registrato il primo caso di Coronavirus. La provincia era Pesaro, la più colpita dai casi di Covid. Da allora i contagiati nelle Marche sono saliti di continuo sino ai 7.043 di oggi. Ma la crescita non è stata costante, dopo i tanti contagi che si sono registrati in marzo e aprile, è poi iniziata una discesa. Dal 30 giugno (quando i casi registrati erano arrivati a 6.785 in poco più di 4 mesi) a oggi nelle Marche i contagiati sono stati, dal primo luglio, 258. A luglio i casi sono stati 99 (saliti dunque a 6.884), poi ad agosto, nel giro di due settimane, ce ne sono stati 159. Il picco in quest’ultimo mese e mezzo si è registrato il 14 agosto con 32 nuovi contagiati. Quel giorno si è registrato anche un nuovo ricoverato in terapia intensiva, cosa che non accadeva da un mese. Ad oggi resta una persona ricoverata in terapia intensiva e 13 i pazienti, nel complesso, che sono in ospedale a causa del Covid. Il dato dei contagi diviso per provincia vede, dal 30 giugno, 28 casi nel Maceratese (1.182 i contagi dall’inizio della pandemia), 127 nel Pesarese, 44 in provincia di Ascoli, 9 nel Fermano, 38 in provincia di Ancona. Altro dato è quello che riguarda le persone in quarantena, perché positive: attualmente sono 182, un mese e mezzo fa erano 258. Sono invece più che raddoppiate le persone che si trovano in isolamento domiciliare (provvedimento che viene disposto per chi entra in contatto con un contagiato): il Gores indica che ad oggi sono 1.274 nelle Marche mentre il 30 giugno erano 531. Nel Maceratese erano 153, oggi sono 210. Un dato positivo riguarda i dimessi e guariti in questo mese e mezzo: 333 persone che porta il dato, dall’inizio della pandemia, a 5.861 nelle Marche.

(Gian. Gin.)