LE DISPOSIZIONI del governo non prevedono deroghe regionali. Alla videoconferenza di oggi pomeriggio ha partecipato l'assessore Angelo Sciapichetti

Da domani chiuse discoteche e sale da ballo (anche all’aperto) nelle Marche e in tutta Italia. La decisione del governo, che avrà effetto almeno fino al 7 settembre, è arrivata al termine della videoconferenza di oggi pomeriggio a cui hanno preso parte i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli e i governatori regionali, dopo l’aumento di contagi registrato nel nostro Paese negli ultimi giorni. A chiedere la linea dura erano stati gli esperti del Comitato tecnico scientifico.

Nel testo è chiarito che non sono ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale. Per le Marche ha partecipato alla conferenza Angelo Sciapichetti, assessore alla Protezione Civile, che ha informato attraverso i social: “Domenica 16 dalle ore 16, nella sala operativa della protezione civile: videoconferenza straordinaria con i presidenti o assessori delle regioni e i ministri Boccia, Speranza, Patuanelli per affrontare il preoccupante problema del rigurgito del contagio. Si è disposto con ordinanza del ministro della salute valida su tutto il territorio nazionale di vietare l’attività di ballo al chiuso o all’aperto e l’obbligo dell’uso della mascherina ovunque dalle 18 alle 6 del mattino”.

L’ordinanza contiene inoltre una nuova stretta sull’uso della mascherina: “dalle 18 alle 6”, su tutto il territorio nazionale, l’uso delle mascherine torna obbligatorio anche “all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti”.

Il ministro Speranza spiega che «i numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza».

Da domani dunque mascherine nei luoghi più frequentati anche all’aperto e stop alle discoteche che da inizio luglio hanno registrato il pienone anche dalle nostre parti, in particolare a Civitanova. La tempistica del provvedimento è destinata a far discutere, visto che la stagione estiva è agli sgoccioli.

(redazione CM)