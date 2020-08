GORES - Il bollettino dei nuovi contagi. I tamponi per le nuove diagnosi processati nelle ultime 24 ore sono 783

Sono 17 i casi positivi di Coronavirus registrati dal Gores nelle Marche nelle ultime 24 ore. I tamponi per le nuove diagnosi sono stati 783, ai quali si aggiungono 746 tamponi nel percorso guariti per un totale di 1529 test. Tra i positivi 4 sono in provincia di Macerata, 8 in quella di Pesaro, 3 in quella di Ascoli, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall’estero, rientri da altre regioni, soggetti sintomatici e contatti stretti di casi positivi. Tra i rientri 4 sono dall’estero (Pakistan, Albania, Marocco e Macedonia), un rientro dalla Sardegna, 5 soggetti sintomatici, 4 contatti domestici e 3 casi in fase di verifica.

(In aggiornamento)