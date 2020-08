Covid, 10 nuovi casi nelle Marche:

nessuno nel Maceratese

IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 1.076 tamponi nel percorso nuove diagnosi, i contagi sono stati registrati: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione

22 Agosto 2020

