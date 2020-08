IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 422 tamponi nel percorso nuove diagnosi: i contagi sono stati registrati nell'Anconetano. I pazienti in ospedale restano 13

Sono tre i nuovi casi di coronavirus nelle Marche. E’ quanto comunicato dal Gores nel primo bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 714 tamponi: 422 nel percorso nuove diagnosi e 292 nel percorso guariti. I contagi sono stati registrati tutti nell’Anconetano. «Comprendono – spiega il Gores – rientri da altre regioni, contatti asintomatici di casi positivi e sintomatici». Il conto totale in regione sale dunque a 7.096, a fronte di 115.162 tamponi effettuati dall’inizio della pandemia.

Oggi, secondo quanto riportato nella scheda del Gores restano 13 i ricoverati nelle Marche. A differenza di ieri però non c’è più nessuno in terapia intensiva. Per quanto riguarda dimessi e guariti: sono 5.883, cinque in più di ieri (5.878). Da 1.683 scendono a 1.612 le persone che sono in isolamento domiciliare rispetto a ieri. Di queste sono 256 in provincia di Macerata, esattamente come ieri.