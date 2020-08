IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 810 tamponi nel percorso nuove diagnosi: 5 positivi nell'Ascolano, 4 nel Pesarese e nell'Anconetano e due da fuori regione. Nessuno nel Maceratese

Sono 15 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche. E’ quanto ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 810 tamponi nel percorso nuove diagnosi e 317 nel percorso guariti. I casi sono stati registrati: 5 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona e 2 con provenienza da fuori regione. «Questi casi – specifica il Gores – comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi». Questi ultimi dunque si vanno ad aggiungere ai 258 casi registrati nelle Marche dal primo luglio, un’accelerazione di contagi dopo i mesi di discesa che ha portato il totale a 7.041 da inizio pandemia.